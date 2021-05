Nova lei vai permitir fixação de residência a quadros qualificados que não pernoitem em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os trabalhadores qualificados com residência temporária no território vão ter oportunidade de pedir fixação de residência em Macau sem terem de cumprir o critério dos 183 dias de permanência, revelou ontem Vong Hin Fai após uma reunião de discussão do novo regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência. O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa revelou também que o Governo prepara uma numa nova lei para regular a situação de indivíduos que fazem deslocações de trabalho entre Macau e Hengqin.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, revelou ontem que o Governo pretende conceder autorização de residência aos trabalhadores qualificados que se desloquem a Macau, regularmente, para trabalhar, e que não pernoitem na cidade. De acordo com o presidente da 3.ª Comissão Permanente, o Governo apresentou alterações ao diploma para resolver situações em que profissionais da área do ensino ou do sector jogo viram os seus pedidos de renovação de residência serem recusados por não cumprirem o critério dos 183 dias de permanência pois não pernoitam em Macau.

Segundo o deputado, o Executivo fez alterações ao artigo 43.º da proposta de lei, relativo à revogação e recusa de renovação de autorização de residência “que sofreu uma alteração com o aditamento do n.º 4 e n.º 5”.

“No n.º 4 do artigo 43.º diz que, para efeitos da alínea 3 do n.º 2, considera-se que não deixa de ter residência habitual o titular que, embora não pernoite na RAEM, aqui se desloque regular e frequentemente para exercer actividades de estudo ou profissional remunerada ou empresarial”, disse Vong Hin Fai, acrescentando depois que o “n.º 5 diz que nos casos previstos no número anterior, o interessado deve informar o CPSP da alteração do seu domicílio profissional na RAEM nos termos previstos no artigo 41”.

Segundo o esclarecimento do Governo, esta alteração irá regulamentar a situação de vários trabalhadores qualificados que perderam o direito à fixação de residência por não cumprirem o critério dos 183 dias de permanência em Macau. “Quando [estes trabalhadores] apresentavam o pedido de renovação do seu estatuto de residente para fixação de residência em Macau muitas vezes tinham o seu pedido recusado por não terem completado os 183 dias de permanência exigido nos termos da lei, mas agora, esta alteração, conforme o esclarecimento do Governo, visa resolver essas situações”, indicou o presidente da comissão, acrescentando que as autorizações de fixação de residência são relativas aos profissionais que “leccionam nas instituições de ensino de Macau ou trabalham nas concessionárias de jogo”, que “exercem actividade profissional remunerada ou empresarial na RAEM, mas que não pernoitam na RAEM”. “São casos de pessoas que trabalham em Macau, mas que regressam a Zhuhai ou passam a fronteira para pernoitarem”, frisou Vong Hin Fai após uma reunião com o secretário para a Segurança Wong Sio Chak.

Sobre os casos pendentes em apreciação nos órgãos judiciais, o presidente da comissão revelou que o Governo tem uma “atitude de abertura” para uma “solução adequada” para os casos de indivíduos que “vêem os seus pedidos de renovação de residência em Macau recusados”.

“Temos conhecimento que há umas centenas de interessados. Claro que não são os próprios requerentes, mas os seus familiares também estão enquadrados nessa situação. E segundo o esclarecimento do Governo são casos que vão ser resolvidos segundo a legislação em geral e com essa proposta de lei, com essa alteração introduzida, visa resolver situações que iriam ocorrer no futuro. Assim, segundo esse esclarecimento do Governo, perguntou-se há pouco durante a reunião em relação a esses casos de não renovação dos pedidos de direito de residência em Macau e também para os casos pendentes que estão a ser apreciados nos órgãos judiciais, como é que serão tratados esses casos? Por exemplo, em relação a essas centenas de interessados, se tiver o processo ainda pendente, a aguardar por uma decisão do tribunal, qual será a solução para esses indivíduos? O Governo respondeu que tem uma atitude de abertura, que podem aprofundar melhor no estudo de uma solução mais adequada para esses casos de indivíduos que vêem os seus pedidos de renovação de residência em Macau recusados, e tendo em conta que se tratam de indivíduos que têm dado contributo para Macau e que são necessários para o desenvolvimento de Macau”, afirmou Vong Hin Fai.

Governo prepara nova lei para a Ilha da Montanha

Na reunião com representantes do Executivo, os deputados levantaram dúvidas quanto aos casos de pessoas que não se dedicam a actividades de estudo ou profissional remuneradas ou empresarial e que não pernoitam em Macau. “O Governo revelou que sob a tutela do secretário para a Economia e Finanças, está a ser preparada uma nova lei para regular a situação dos indivíduos que trabalham em Macau e que moram no outro lado da fronteira, por isso, segundo foi revelado pelo Governo, está na calha uma nova legislação específica para regular a situação desses indivíduos que trabalham na Ilha da Montanha, trabalham em Macau e fazem deslocações frequentes entre os dois lados. Assim, no futuro, muito em breve teremos uma legislação específica para regular essas situações segundo nos foi relvado pelo secretário para a Segurança, mas não entrou em pormenores sobre como é que é essa lei. Disse apenas que vai ser uma lei para situações de pessoas que trabalham na Ilha da Montanha e em Zhuhai”, concluiu o presidente da comissão.