Instituto Cultural participa na 17.ª Bienal de Arquitectura de Veneza

Uma equipa composta pelo curador Carlos Marreiros e pelos jovens arquitectos locais Ho Ting Fong, Che Chi Hong, Lao Man Si e Chan Ka Tat representa Macau na Bienal de Arquitectura de Veneza, a ter lugar naquela cidade italiana até 21 de Novembro.

Os trabalhos de Macau estão patentes no Pavilhão de Macau-China, com múltiplas perspectivas, e a relação entre a arquitectura, os aterros, a memória colectiva e a vida urbana, dando aos visitantes dos vários cantos do mundo uma visão da vida transfronteiriça na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e explorando as possibilidades infinitas das “interligações”, revela uma nota de imprensa enviada ontem às redacções pelo Instituto Cultural (IC).

Esta é a quarta vez que o IC organiza a participação de arquitectos locais, como representantes de “Macau, China” na bienal, um dos principais eventos arquitectónicos do mundo, evidenciando o empenho da entidade em apresentar projectos da autoria de arquitectos locais na arena internacional.

Em resposta ao tema da bienal “Como iremos viver juntos?”, a equipa apresenta quatro obras de diferentes estilos sob o tema “Interligações – Vida Transfronteiriça na Grande Baía”, visando traçar o panorama urbano da futura cidade de Macau e reflectir sobre a simbiose e os desafios decorrentes da profunda integração da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Criada em 1980, a Bienal de Arquitectura de Veneza é um dos mais importantes eventos da actualidade no âmbito da arquitectura e das artes. A presente edição estava inicialmente prevista para Maio do ano passado, acabando por ser adiada para este ano, devido à pandemia de Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2.

A bienal conta com a participação de um total de 112 entidades provenientes de 46 países e regiões. Por forma a contribuir para a prevenção e controlo da pandemia e a aprofundar o conhecimento do público sobre a arte arquitectónica de Macau, as respectivas obras são apresentadas no Pavilhão de Macau-China em Veneza através de meios electrónicos, sendo as obras físicas expostas posteriormente no território.

O pavilhão de Macau-China está aberto diariamente, entre as 10h e as 18h (hora em Itália), encerrando às segundas-feiras, e está localizado em fronte do Arsenal, o edifício principal da bienal.