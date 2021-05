Ataque informático aos Serviços de Saúde não colocou dados pessoais em risco, diz Wong Sio Chak

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O secretário para a Segurança assumiu ontem dificuldades no combate à criminalidade informática na sequência de vários ataques informáticos no início do mês de Maio. Wong Sio Chak assegurou que a Polícia Judiciária já está a investigar a origem dos ataques ao sistema informático dos Serviços de Saúde e lamentou a falta de cooperação regional no combate à criminalidade informática. No entanto, assegurou que os ataques informáticos não colocaram em risco os dados pessoais dos residentes.

O ataque contra o sistema informático dos Serviços de Saúde no início do mês de Maio foi levado a cabo por ‘hackers’ no exterior de Macau através das redes dos utilizadores, sendo que não houve qualquer divulgação dos dados pessoais dos residentes, garantiu ontem o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, após uma reunião com os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Apesar de reconhecer que os crimes informáticos aumentaram nos últimos anos, Wong Sio Chak assinalou que tanto a polícia como as autoridades têm realizado trabalhos de combate a este tipo de criminalidade “de forma contínua”.

“Se as forças de segurança têm dificuldades no combate a este tipo de criminalidade? Sim, temos dificuldades porque é um crime transfronteiriço, o que nos traz dificuldades na investigação, pois temos de fazer recolha de provas transfronteiriças e há muitos procedimentos necessários que devem ser seguidos, mas a polícia está a fazer esses trabalhos de forma contínua”, começou por dizer o secretário para a Segurança.

No entender de Wong Sio Chak, as autoridades de Macau devem reforçar os esforços no combate a este tipo de criminalidade pois as questões de cibersegurança estão relacionadas com matérias de segurança nacional. “É difícil de combater e fazer a investigação neste tipo de casos. Este combate à criminalidade online é cada vez mais comum e por isso temos que, através da lei da cibersegurança e do centro de cibersegurança, reforçar a nossa capacidade no combate a essa criminalidade, sendo que a cibersegurança está ligada à segurança nacional e à estabilidade social”, indicou Wong Sio Chak, acrescentando que a grande maioria dos ataques informáticos no território têm origem no estrangeiro: “os endereços de IP estão localizados fora de Macau, quase mais de 99% dos ataques são de fora de Macau, assim como os indivíduos que fizeram estes ataques cibernético, é muito difícil conduzir as investigações. Por isso, temos de ter cuidado e cumprir as instruções dadas pela polícia”.

Questionado sobre que medidas de prevenção podem ser implementadas no futuro, Wong Sio Chak disse apenas que terão de ser actualizadas e melhoradas, sendo que os Serviços de Saúde e o Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança da Polícia Judiciária estão em estreita “comunicação” e “cooperação” sobre os ataques no início do mês de Maio ao sistema de código de saúde de Macau.

Em relação à protecção de dados confidenciais, o secretário para a Segurança garantiu que não houve fuga de informações relacionadas com os utilizadores. “Os Serviços de Saúde já deram a sua resposta, não houve divulgação de dados. O ataque apenas afectou o funcionamento dos Códigos de Saúde, mas nenhuma informação foi revelada”, indicou Wong Sio Chak, frisando depois que o sistema do código de saúde é “aberto ao público e não um sistema fechado” pois permite a “entrada em Macau das pessoas”.

Ainda sobre investigação dos ataques informáticos aos Serviços de Saúde, o secretário para a Segurança vincou apenas que as autoridades ainda não sabem a origem dos ataques, que “partiram do exterior”, e lamentou as dificuldades de cooperação internacional no combate a este tipo de criminalidade. “As cooperações que temos são regionais e feitas através da Interpol, mas também demoram muito tempo porque depende do tipo de acordos com o país de fora, e há sempre o risco de não haver colaboração na troca de informações. E depois também há a possibilidade de o proprietário do endereço IP ter sido também ele atacado, por isso não é fácil [descobrir os culpados]”, concluiu.