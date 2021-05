“A vacinação é uma urgência e uma necessidade”, alerta director dos Serviços de Saúde

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Só com uma barreira imunológica em Macau é que as restrições fronteiriças vão poder diminuir, avisou ontem Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde. A conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus foi dominada por apelos do Governo para que a população se vacine o mais rapidamente possível. A taxa de vacinação em Macau está agora nos 13,3%.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, dirigiu-se ontem à população de Macau para reforçar o apelo à vacinação: “Uma vez que ocorra um caso confirmado na sociedade, isso vai influenciar grandemente a vida quotidiana e a passagem na fronteira para o interior da China”.

O responsável pelos Serviços de Saúde foi à conferência de imprensa semanal do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus para reiterar os apelos feitos à população com o objectivo de aumentar a taxa de vacinação que, segundo as autoridades de saúde, está agora nos 13,3%. Segundo Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, até à tarde de ontem tinham sido vacinadas 95 mil pessoas, com 38 mil a receberem apenas uma dose e as restantes 56 mil a terem completado as duas doses.

“Esta taxa ainda está longe de ter barreira imunológica na comunidade, por isso apelo a todos que se vacinem o mais rápido possível”, afirmou Alvis Lo, repetindo: “A vacinação é uma urgência e uma necessidade”. “A vacinação é uma realidade urgente”, sublinhou o responsável.

O director dos Serviços de Saúde recordou que, ao mesmo tempo que em Cantão, em Shenzhen e em Taiwan foram diagnosticados casos de Covid-19, “as pessoas sentem que Macau é muito segura e muitas pessoas baixaram a guarda, o que é perigoso”. “Nas regiões vizinhas apareceu novo surto, essa situação também pode ocorrer em Macau e por isso todos devem ficar alerta”, indicou, garantindo a segurança e eficácia da vacina: “A nível individual, actualmente foram vacinadas 160 milhões de doses em todo o mundo, e isso mostra a segurança das vacinas”.

“Apelo a todos para que tomem a vacina o mais rápido possível”, repetiu, avisando que se não houver imunidade colectiva, não serão retomadas as entradas e saídas normais com outros territórios. “Se não tivermos imunidade colectiva é difícil alcançar este objectivo. Se não tivermos a barreira imunológica é difícil não ficar sujeito a isolamento”, avisou.

Alvis Lo disse até que Macau está “numa situação embaraçosa” porque, mesmo não havendo casos locais, “não é possível contactar com o mundo”. A barreira imunológica atinge-se quando cerca de 70% da população estiver vacinada, indicou.

O médico explicou que, quando a taxa de vacinação é alta, as medidas de prevenção podem ser reduzidas. “Se nós mantivermos esta taxa [de vacinação] muito baixa, não teremos condições para reduzir restrições”, alertou, reiterando: “Só com imunidade de grupo é que podemos levantar estas restrições”.

O responsável avisou até que, apesar de agora as fronteiras estarem abertas para o interior da China, “se Macau não atingir uma certa taxa de vacinação, é difícil retomar entradas e saídas e não será possível continuar essa passagem para o interior da China”.

Questionado sobre se existem planos para aliviar as restrições nas fronteiras para quem já tem duas doses da vacina, Alvis Lo respondeu: “Não afastamos essa possibilidade, mas do ponto de vista sanitário da sociedade, há um certo risco”. Isto porque, indicou, uma pessoa vacinada pode contrair o vírus e passá-lo para outros. “Esperamos que as pessoas saibam que a vacinação não é só para se proteger a si próprio, mas toda a sociedade”, afirmou Alvis Lo.

Na conferência de imprensa, os responsáveis também assinalaram que este ano os cidadãos se têm desleixado com os cuidados de prevenção da pandemia. “Nós vemos que a medição de temperatura ou outras medidas não são rigorosamente cumpridas”, indicou, lembrando que “se houver um caso confirmado, isso vai trazer um impacto muito grande” a Macau.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, também quis deixar o seu apelo à vacinação: “Posso dizer que as vacinas são seguras e eficazes, por isso também apelo à população. Enquanto estamos seguros temos de tomar a vacina o mais rápido possível para nos protegermos e para construirmos uma barreira imunológica para a sociedade”.

A responsável informou também nesta conferência de imprensa que, a partir de agora, os centros de saúde e os postos de saúde vão deixar de vender máscaras. As farmácias e as associações, por exemplo, vão continuar a vender máscaras. Há, actualmente, 72 postos para a venda de máscaras. Até agora já foram lançados 29 programas de vendas de máscaras do Governo, tendo sido vendidas 4,49 milhões de unidades.