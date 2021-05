Pagamentos electrónicos no interior da China vão ser possíveis através de banco de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Na sessão sobre pagamentos electrónicos da conferência do Dia dos Advogados de Macau, que se realizou ontem, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) fez saber que em breve vai haver um banco local que vai começar a aceitar o registo para pagamentos electrónicos no interior da China. Ho Chong Wa, coordenador do departamento de Supervisão Bancária da AMCM, assinalou na conferência que o organismo quer fazer com que o sector bancário dê à população mais meios para efectuar os pagamentos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Um banco local vai, em breve, permitir a abertura de contas para fazer pagamentos no interior da China. A informação foi anunciada ontem por Ho Chong Wa, coordenador do departamento de supervisão bancária da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), que no entanto não quis indicar qual será a instituição bancária.

A primeira parte da conferência do Dia dos Advogados de Macau que se realizou ontem foi dedicada ao tema do pagamento digital. No auditório da Universidade Cidade de Macau, Ho Chong Wa afirmou: “Acreditamos que muito em breve um banco local vai aceitar a abertura de contas para fazer pagamentos no interior da China”.

O responsável da AMCM recordou que actualmente, para fazer pagamentos digitais no interior da China, é necessário fazer um registo numa instituição bancária do continente, sendo que é preciso um número de telefone do interior da China. No futuro, este banco local vai “permitir que os residentes de Macau possam deslocar-se à China e usar esta forma de pagamento registada em Macau”.

Na ocasião, Ho Chong Wa assinalou que a AMCM quer que Macau tenha vários tipos de pagamentos e não se limite aos pagamentos em dinheiro. Até porque este “é um desenvolvimento global e é o futuro”. “Queremos promover que o sector bancário possa dar mais meios de pagamento”, destacou.

No quarto trimestre de 2020, o número de transacções digitais foi de 24,64 milhões, o que representa um acréscimo de 191% comparado com o ano anterior, enquanto que o valor das transacções ascendeu a 2,33 mil milhões de patacas, que representa um acréscimo de 259% comparado com o ano anterior. No final do ano passado, o número de aparelhos que aceitam o pagamento móvel e os “QR Code” em Macau atingiu 70.000, traduzindo um aumento de 89% comparado com o ano anterior.

Segundo a AMCM, este aumento tem a ver com o facto de o Governo de Macau ter elaborado directivas para o requerimento de licenças para os meios de pagamento electrónico. “Temos trabalhado em várias actividades para promover o pagamento electrónico”, afirmou Ho Chong Wa, assinalando que o lançamento do cartão de consumo fez com que se registasse um aceleramento do pagamento com cartão electrónico nas lojas locais.

CHINA NA VANGUARDA DOS PAGAMENTOS DIGITAIS

Hugo Duarte Fonseca, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, também fez parte do painel que falou ontem sobre pagamentos digitais. O docente universitário sublinhou o avanço que a China leva no que diz respeito aos pagamentos digitais: “Não há dúvida nenhuma que a República Popular da China está muito à frente de qualquer país ocidental em termos de pagamentos digitais”.

O académico explicou que há já várias províncias da China que estão a experimentar e-yuan, uma versão digital da moeda chinesa, e onde os funcionários públicos já são pagos em e-yuan. “Esta é uma criptomoeda pública. É construída sobre uma rede ‘blockchain’, mas numa rede pública”, notou.

O professor da Universidade de Macau fez ainda questão de separar as criptomoedas das moedas digitais dos bancos centrais (CBDS, na sigla em inglês): “Uma coisa é falar-se de CBDS e outra é de criptomoeda. Eu não gosto de falar de criptomoeda porque não são moedas. Não preenchem os requisitos que têm de ser preenchidos por qualquer moeda. Não são meio de pagamento nem são unidade de conta”, explicou Hugo Duarte Fonseca, terminando: “Não tenho dúvida absolutamente nenhuma que, por todas as razões, este é claramente um momento histórico. Não sei como é que vai terminar, claro que não, mas não tenho nenhuma dúvida de que quer a nível de CBDC ou cripto currencies privadas, este momento que vivemos hoje é um momento histórico, disso não tenho nenhuma dúvida”.

Nesta conferência, Yin Xing, vice-directora do Conselho Profissional de Direito Financeiro da Associação dos Advogados da Província de Guangdong, também deu o seu contributo, partilhando as plataformas de pagamentos electrónicos do interior da China e as suas características.

Johnson Choi, advogado de Hong Kong, falou sobre a realidade da RAEHK e assinalou que actualmente existem 18 licenças para pagamentos electrónicos, das quais três são de instituições bancárias. O montante das transacções digitais subiu para os 512 milhões de dólares de Hong Kong no último ano.