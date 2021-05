Novo Macau sugere criação de espaço verde de lazer no lote do Parque Oceanis

Vários membros da Associação Novo Macau manifestaram-se ontem contra os planos do Governo para a construção de uma área comercial no antigo lote destinado ao Parque Oceanis e sugeriram a criação de um espaço verde de lazer para a população da Taipa nesses terrenos como alternativa.

Numa iniciativa liderada por Rocky Chan e o deputado Sulu Sou junto ao Hotel Regency, os representantes da Associação Novo Macau apresentaram um plano de construção alternativo para o antigo lote de terreno destinado ao Parque Oceanis e criticaram a falta de espaços abertos de lazer no território.

Em declarações à TDM – Rádio Macau, Rocky Chan criticou a redução de espaços abertos para a população nos últimos anos e afirmou que o Governo terá de responder às exigências dos residentes no sentido de aumentar o número de espaços verdes e abertos para lazer, sugerindo a utilização dos terrenos destinados ao Parque Oceanis para colmatar o défice de espaços abertos públicos em Macau.

Citado pela Rádio Macau, o vice-presidente da Associação Novo Macau recordou também que o novo espaço verde de lazer poderia ser utilizado tanto pela população de Macau como pelos residentes da Taipa. “Espero que o Governo considere desenvolver este terreno em espaço aberto público para resolver o problema da falta de espaços abertos de lazer no território. Apesar de haver algumas pessoas que nos últimos anos houve a criação de espaços abertos, entendemos que Macau ainda não tem um espaço aberto de lazer de grande escala”, disse Rocky Chan.

Em Setembro do ano passado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas referiu que o lote de terrenos do Parque Oceanis, em frente ao Hotel Regency, dará lugar a uma zona comercial. À margem da apresentação do projecto do Plano Director, Raimundo do Rosário foi questionado pela imprensa sobre o motivo pelo qual o lote do Parque Oceanis não seria utilizado para acolher instalações sociais ou áreas verdes. Na altura, o secretário assinalou que o Governo ainda não tem um plano concreto para o que deverá nascer no lote do Parque Oceanis, mas frisou que não será necessário aguardar pelo Plano Director para desenvolver um projecto naqueles terrenos.

