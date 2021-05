Ng Kuok Cheong pede divulgação de todos os casos de abuso de poder nos departamentos governamentais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada hoje às autoridades, o deputado Ng Kuok Cheong pede esclarecimentos ao Governo sobre a falta de responsabilização pública em casos de abuso de poder nos departamentos governamentais e pediu a divulgação de todos os casos sinalizados nos últimos anos pelo CCAC. No documento entregue ao Executivo, o parlamentar quis também saber se há planos para o melhoramento do regime de procedimento judicial para a imputação de responsabilidade penal para titulares de cargos de chefia nos departamentos governamentais.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Ng Kuok Cheong enviou esta segunda-feira uma interpelação escrita ao Executivo para questionar o Governo sobre a falta de responsabilização pública nos casos de abuso de poder em departamentos governamentais, e pediu a divulgação pública de todos os casos identificados pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC) nos últimos anos, para além de apontar para a necessidade de um melhoramento no sistema.

“Tendo em conta que os relatórios do CCAC têm revelado sucessivamente uma série de casos comprovados, após investigação, da existência de vários tipos de abuso de poder, praticados, ao longo do tempo, em muitos serviços públicos, poderá o Governo da RAEM declarar agora quais os casos em que os envolvidos foram alvo de uma responsabilização pública – reparo público ou despacho de exoneração previstos no Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia, ou ainda não foram responsabilizados?”, questionou o deputado.

Nesse sentido, Ng Kuok Cheong voltou a questionar o Governo sobre a falta de responsabilização pública em casos de abusos de poder no topo da hierarquia da administração pública. “Se é verdade que até agora não houve qualquer caso de responsabilização pública, significa isso que o Governo desistiu de impor a responsabilização pública com emissão de advertências públicas ou despacho de exoneração previstos no Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia?”, questionou o deputado na interpelação escrita enviada esta segunda-feira ao Executivo.

Recorde-se que numa interpelação escrita, enviada ao Governo, em Junho do ano passado, Ng Kuok Cheong levantou dúvidas quanto ao mecanismo de responsabilização pública para casos de abuso de poder na administração pública e exigiu esclarecimentos. “Alguns residentes de Macau, com conhecimentos jurídicos, referiram que o Governo não emitiu, nos termos do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia, qualquer reparo público ou despacho de exoneração, assim sendo, existe ambiguidade quanto à existência, ou não, de imputação de responsabilidades”, indicou o parlamentar no final de Junho de 2020, acrescentando que o Governo deve explicar se existe, ou não, “uma relação de incompatibilidade entre o regime de responsabilização pública – reparo público ou despacho de exoneração previstos no Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia – e o regime de procedimento judicial para a imputação de responsabilidade penal”.

Em resposta à interpelação de Ng Kuok Cheong, o director dos SAFP admitiu, em Julho de 2020, que podem surgir “situações de falta de articulação” uma vez que “no regime vigente, o regime disciplinar geral dos trabalhadores da função pública é aplicado ao pessoal de direcção e chefia”. “Por esta razão, o Governo está a proceder estudos sobre o aperfeiçoamento dos direitos e deveres do pessoal de direcção e chefia e o regime de responsabilidade disciplinar”, escreveu Kou Peng Kuan.

Nesse sentido, Ng Kuok Cheong questionou o Governo sobre desenvolvimentos nesta matéria. “Em resposta à minha pergunta escrita sobre as instruções do Chefe do Executivo, o Gabinete do secretário para a Administração e Justiça alegou haver uma inconsistência no regime jurídico geral aplicável aos cargos de direcção e chefias da administração pública, e na sua recente informação alegou também que a falta de um regime disciplinar para pessoal de Direcção e Chefia (por oposição ao pessoal geral) tinha dificultado a implementação da responsabilização. No entanto, que planos específicos tem o Governo até agora para melhorar o sistema? Quando é que será implementado?”, concluiu Ng Kuok Cheong.