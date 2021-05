Mak Soi Kun exige explicações ao Governo sobre ataques cibernéticos aos Serviços de Saúde

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado Mak Soi Kun está preocupado com a vulnerabilidade do sistema de cibersegurança de Macau e pediu esclarecimentos ao Governo sobre os ataques ao sistema informático dos Serviços de Saúde levados a cabo por hackers no início de Maio. Numa interpelação escrita enviada esta segunda-feira ao Executivo, o deputado eleito por sufrágio directo quis também saber se as informações confidenciais do território estão seguras na eventualidade de um novo ataque informático.

“Uma vez que Macau está a evoluir para a construção de uma cidade inteligente será importante assegurar que as operações de rede da cidade não sejam perturbadas. As medidas de segurança de Macau em vigor podem não ser suficientes para lidar com hackers internacionais. Será o sistema de cibersegurança adequado para lidar com hackers internacionais? As redes de comunicação da cidade dos hospitais, fornecimento de energia, telecomunicações e outos sistemas ficariam comprometidas em caso de ataque de hackers internacionais?”, começou por escrever Mak Soi Kun.

No entender do deputado, as autoridades devem uma explicação à população sobre os ataques cibernéticos no início do mês de Maio e apontou para o risco de fuga de informação confidencial dos próprios residentes num próximo ataque de hackers. “Se os sistemas de rede de Macau, tais como hospitais, fornecimento de energia, equipamento de comunicações forem sujeitos a ataques maliciosos, isso poderá resultar em fuga de informação do público e do Governo, ou mesmo levar ao bloqueio de acções por parte das autoridades em caso de necessidade de fornecimento de medidas de segurança necessárias. O Governo já fez alguma previsão ou avaliação do possível impacto de um novo ataque cibernético no sistema de redes de Macau caso as redes dos hospitais, fornecimento de energia ou telecomunicações ficassem bloqueados?”, questionou Mak Soi Kun.

No documento enviado hoje ao Executivo, Mak Soi Kun deu ainda como exemplo um ataque cibernético que afectou a distribuição de combustível na costa leste dos EUA. “No caso de um ataque cibernético semelhante à rede de fornecimento de combustível de Macau em que seja exigido o pagamento de um resgate, o Governo irá pagar o resgate para resolver a crise? Não deveria o Governo estar preparado para o perigo em tempos de paz e preparar-se para planos de contingência para prevenir incidentes de segurança cibernética, de modo a estar preparado para tudo e minimizar esse impacto? Qual é a resposta do Executivo para esta situação?”, concluiu o deputado.