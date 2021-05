IAM recebeu 25 mil reclamações através da plataforma “IAM em Contacto”

FOTOGRAFIA: PF

A plataforma “IAM em Contacto” foi criada no início de 2019 com o propósito de receber queixas e opiniões dos cidadãos. Desde então, foram recebidas 25 mil queixas. Segundo dados do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) enviados ao PONTO FINAL, a grande maioria das reclamações são resolvidas pelas autoridades em menos de 24 horas.

André Vinagre

Em funcionamento há dois anos e três meses, a aplicação “IAM em Contacto” já recebeu, no total, 25 mil queixas e opiniões dos cidadãos. A plataforma foi criada em Janeiro de 2019 com o objectivo de permitir que os residentes apresentem reclamações e queixas no que toca à higiene ambiental, espaços verdes e zonas de lazer, equipamentos e segurança alimentar, por exemplo. A maioria das queixas dos cidadãos apresentadas na aplicação, desde 2019, são relativos à higiene ambiental.

De acordo com dados do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) enviados ao PONTO FINAL, no ano em que entrou em funcionamento, a aplicação “IAM em Contacto” recebeu, no total, 10.900 casos. Destes, 5.916 foram relativos a higiene ambiental. Registaram-se ainda 704 casos notificados pelos cidadãos através desta aplicação que tinham a ver com os espaços verdes. Houve ainda 1.946 casos relativos a equipamentos e instalações e 182 sobre segurança alimentar. O IAM diz ainda que, dos casos denunciados em 2019, 80,7% ficaram resolvidos até 24 horas depois da recepção da notificação.

Em 2020, registou-se um aumento no número de casos recebidos através desta plataforma, com 11.454 casos. Também no ano passado o segmento que foi alvo de mais queixas foi o da higiene ambiental, com 4.952. Houve ainda 862 casos referentes a espaços verdes e zonas de lazer e 2.140 sobre equipamentos e instalações. No que toca à segurança alimentar, houve 249 denúncias. A percentagem de casos que ficaram resolvidos em menos de 24 horas foi de 77,3%.

No primeiro trimestre deste ano, a aplicação foi usada para reclamações sobre 2.645 casos. Deste total, 1.072 foram relativos a higiene ambiental. Outros 215 tiveram a ver com jardins e espaços verdes e 563 sobre equipamentos e instalações. Houve também 52 queixas relativas a segurança alimentar. No primeiro trimestre, a taxa de resolução de problemas nas primeiras 24 horas desceu ligeiramente para os 73%.

A plataforma lançada no início de 2019 visa o acompanhamento de assuntos como a salubridade e danos nas vias públicas, casas-de-banho públicas, instalações de recolha de lixo, reparações de pavimentos nas vias públicas, sistema de drenagem ou tampas do esgoto, elevadores públicos, instalações de arborização ou equipamentos de manutenção física, quedas de árvores ou segurança alimentar, por exemplo. A aplicação “IAM em Contacto” está disponível em chinês, português e inglês.