Começa hoje a distribuição dos benefícios por “cartão de consumo”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os residentes que optem por receber os benefícios por “cartão de consumo” e tenham a sua inscrição com sucesso e verificada poderão receber os benefícios através do carregamento do seu cartão de consumo a partir de hoje, sendo o processo muito simples e célere. Caso tenham carregado o cartão por conta própria, devem fazer o saldo do cartão em zero.

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) e Autoridade Monetária de Macau (AMCM) revelaram, em nota de imprensa conjunta, que há à disposição da população um total de 176 postos de serviços para carregamento e 10 postos de serviços de levantamento de cartões, espalhados nos respectivos organismos governamentais e instituições bancárias de Macau.

O director da DSEDT, Tai Kin Ip, e o pessoal de chefia da AMCM deslocaram-se, durante dias consecutivos, a vários postos de serviços para carregamento e postos de serviços de levantamento de cartões, bem como redes das instituições financeiras que tratam da verificação de identidade para obtenção através do “pagamento móvel”, observando os equipamentos e outras medidas complementares, no sentido de assegurar o seu bom funcionamento, bem como comunicar com os funcionários, relembrando os aspectos importantes a ter em atenção. Actualmente, os software e hardware estão completas, e os trabalhos estão, em geral, preparados.

Para que a inscrição e o recebimento decorram sem sobressaltos e conveniente, a DSEDT já estabeleceu um mecanismo de ligação com os diversos serviços públicos, mantendo uma comunicação estreita e colaboração entre as partes, bem como envidou todos os esforços para um bom desempenho de todos os trabalhos. A AMCM realizou também, a cerca de 30 cursos de formação, com o objectivo de explicar aos 250 trabalhadores as operações e aspectos a ter em conta no levantamento do cartão e na verificação da identidade, com vista a prestar serviços de qualidade aos residentes.

Para os residentes que optem por receber os benefícios de consumo através do “pagamento móvel” e tenham a sua inscrição concluída e verificada antes do dia 20 de Maio, eles poderão receber, a partir das 9h de hoje, a notificação de depósito emitida pela respectiva instituição financeira através da SMS ou ‘push-up’ da aplicação do telemóvel, dando conta de que o pacote dos benefícios foi depositado na conta autenticada com nome verdadeiro indicada.

A inscrição online do “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico” está aberta desde 7 de Maio. Cerca de 390 mil residentes já concluíram a inscrição, dos quais 166 mil optaram por “pagamento móvel” e cerca de 224 mil por “cartão de consumo”. A partir de 1 de Junho, o pacote dos benefícios poderá ser utilizado para aquisição de mercadorias ou serviços.