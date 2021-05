A maçã como símbolo do desejo humano, em exposição na Creative Macau

Nesta quinta-feira, na Creative Macau, vai estrear a nova exposição de pintura e instalação do artista chinês Zheng Yu. Intitulada “The Endless Desire”, a exposição a solo vai apresentar ao público o seu último trabalho de 10 pinturas e uma instalação, expressando os seus pensamentos, experiências e implementação nas artes.

A inspiração para este novo trabalho do artista Zheng Yu, segundo a informação na página da Creative Macau, é o conceito do “desejo” como o instinto mais primitivo e básico de todos os animais do mundo. “Do ponto de vista humano, este conceito abordado na exposição é uma espécie de conteúdo físico e mental, e é também uma necessidade indispensável para a existência de todos os seres. No ponto de vista de Zhang Yu, o desejo mais básico de todos nós é de existir e de viver, e isto significa que o amor é insatisfeito…”.

O artista natural da ilha de Hainão, e nascido em 1978, mencionou ao PONTO FINAL que gosta de usar a simbologia da maçã como o expoente máximo do desejo. “Eu considero que pintar e expor a maçã ajuda a explicar a necessidade da nossa sociedade de lutar contra os seus desejos”, apontou.

Zheng Yu acrescentou ainda que a inspiração veio também do ponto de vista histórico, da história de Adão e Eva. “Eu gosto da história da Bíblia sagrada, principalmente da parte onde Eva acaba por sucumbir à tentação, com o simbolismo da maçã”, refere. “Usei também como base de referência o filme chinês ‘Apple’, que conta a história de trabalhadores chineses que têm de enfrentar os seus desejos perante a sociedade”, acrescenta.

Nesta exposição, a “maçã”, como símbolo de “desejo”, é a personagem principal, e tornou-se também uma obra icónica na recente criação de Zheng Yu. O artista explicou que “o desejo é o instinto mais primitivo e básico de todos os animais do mundo, sendo do ponto de vista humano um desejo psicológico e físico”. “É a satisfação, é uma necessidade essencial para que todos os animais existam. O desejo mais básico de todos os animais é o de sobreviver e existir. Em termos simples, é amor e insatisfação”.

Zheng Yu explica ainda que desde os tempos antigos que as pessoas gostam de usar a “maçã” como símbolo de “desejo”, como, por exemplo, a “Maçã de Adão” na Bíblia com a Génesis simbolizando o desejo humano. O filme chinês de 2007 “Apple”, que tem Fan Bingbing no papel principal, representa a situação dos trabalhadores de base contemporâneos que enfrentam o “desejo” de uma forma artística, e também serviu de inspiração para a exposição. Por conseguinte, nesta mostra, Zheng Yu expressa o seu pensamento sobre os vários “desejos” que surgem na sociedade contemporânea através da sua criação especial de “maçãs”.

Para esta exposição individual com 10 pinturas, Zheng Yu criou duas obras em grande escala. A obra “Endless Desire” (3,2m x 2,4m) apresenta inúmeras maçãs sobre um fundo colorido, com as maçãs distribuídas de forma escalonada e em diferentes densidades. Quando visto a curta distância, o espectador sente-se imerso na obra. A obra é ao mesmo tempo uma experiência imersiva e visualmente marcante para o espectador, acrescenta a organização. Tal como apresentado pelo autor, a obra combina uma variedade de técnicas de pintura chinesa e ocidental, incluindo técnicas chinesas de pintura com tinta, salpicos de cor ocidentais e telas de seda. Outra obra, “Pintura Kowloon” (2,4m x 2,4m), é baseada na pintura “Pintura Kowloon” de Chen Rong da Dinastia Song e é repintada numa versão que incorpora arte contemporânea. Utilizando meios ocidentais, a obra é feita com tinta tradicional chinesa e técnicas de lavagem, ao mesmo tempo que incorpora elementos chineses azuis e brancos, “dando à obra um sabor elegante e único”.

No salão da frente da exposição, centenas de maçãs “flutuam” no centro do salão de exposições, lembrando as pessoas do tema da exposição, “Desejo sem fim”. De acordo com Zheng Yu, “originalmente queria fazer uma escultura ou uma instalação para esta exposição, mas devido à falta de tempo e espaço de estúdio tive de parar, e de momento tenho só uma instalação. Mas eu ainda queria exibir as minhas próprias obras tridimensionais na exposição individual, e assim nasceu a minha ‘maçã’ de peluche”. A interacção entre a obra e o espectador, à medida que este caminha através das inúmeras obras de maçã de peluche, é tanto uma experiência interessante como uma “provocadora de pensamento”.

Desde as obras passadas de Zheng Yu em diferentes séries até à nova série de obras em exposição, é possível ver a preocupação do autor pelas questões sociais actuais, o seu pensamento sobre a arte contemporânea, e a sua promoção da filosofia chinesa e da arte chinesa. Na sua criação artística, Zheng Yu tem estado sempre preocupado com o desenvolvimento da sociedade actual. O artista tenta utilizar os problemas no desenvolvimento social como tema, levantando assim questões sobre a arte tradicional chinesa e a arte contemporânea ocidental. No processo de criação, tenta apresentar as suas obras combinando a linguagem da arte ocidental com a tinta chinesa e a filosofia da lavagem.

Em termos de expressão artística, Zheng Yu esforça-se por fundir as ideias da tinta tradicional chinesa e lavar com a linguagem de cor ocidental, e tenta introduzir a cultura chinesa e as ideias filosóficas ao mundo através de técnicas de arte ocidental. Na sua resposta à sociedade de hoje e aos estilos de vida das pessoas, usa a sua composição única, o seu trabalho de escova e a sua linguagem de cores para falar ao humor inquieto e ansioso das pessoas modernas, afirma ainda o comunicado.

“Espero traduzir o pensamento filosófico e a arte chinesa para a sociedade ocidental na língua de expressão artística ocidental, de modo a contar uma boa história chinesa e promover a arte chinesa”, refere por fim o artista.

A exposição decorrerá de 27 de Maio a 26 de Junho, na Creative Macau. O horário de abertura é de segunda a sábado das 14:00 às 19:00.