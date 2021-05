Taiwan nega falta de apoio aos estudantes de Macau

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Conselho para os Assuntos do Interior de Taiwan emitiu ontem um comunicado no qual nega as notícias que davam conta de que os estudantes de Macau em Taiwan não receberam assistência após um endurecimento das medidas para conter um aumento nos casos Covid-19 na Formosa.

Num comunicado citado pelo portal Macau News Agency, o Governo de Taiwan indicou que sempre “atribuiu grande importância à segurança, saúde e direitos de educação dos estudantes em Taiwan, Hong Kong e Macau”. Recorde-se que Taiwan diagnosticou ontem 286 casos de Covid-19 e as autoridades taiwanesas anunciaram a suspensão da entrada de não residentes, mais uma vez impedindo efectivamente um dos únicos caminhos para os residentes de Macau viajarem para fora da Ásia.

O Governo de Macau enviou uma carta às autoridades de Taiwan expressando “preocupação de alguns com os estudos, assistência médica, condições de vida, entre outros problemas concretos, assim como a impossibilidade de resolução das dificuldades que têm enfrentado”. A Direcção dos Serviços para a Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) indicou que 690 estudantes de Macau em Taiwan manifestaram o seu desejo de regressar ao território.

Taiwan respondeu que coordenou activamente várias universidades e escolas para prestar mais atenção às necessidades escolares e de vida dos estudantes de Taiwan, Hong Kong e Macau. “Actualmente, todas as faculdades e universidades em todo o país mudaram para o ensino online, e a aprendizagem online e outras instalações de apoio relacionadas foram lançadas para que os direitos de escolaridade não sejam afectados”, explicaram as autoridades da Formosa, citadas pela Macau News Agency, esclarecendo: “Actualmente, os recursos médicos de Taiwan e materiais relacionados são suficientes, e o Governo também utilizará a energia anti-epidémica máxima para combater a epidemia”.