Pereira Coutinho pede dispensa de medicamentos mais célere

Deputado pede uma melhoria dos serviços das farmácias hospitalares da RAEM, principalmente em relação aos pacientes crónicos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os problemas de dispensa de medicamentos a “conta-gotas” não cessam de acontecer, afirmou ontem o deputado da Assembleia Legislativa José Pereira Coutinho numa interpelação ao Governo.

Pereira Coutinho pede uma maior celeridade em todo o processo de dispensa de fármacos, principalmente em relação aos pacientes crónicos e idosos acamados que têm de recorrer aos serviços de farmácia do Centro Hospitalar Conde de São Januário. “A dispensa fraccionada de medicamentos pode constituir um impedimento na acessibilidade aos medicamentos, porque implica uma maior frequência de deslocações às unidades hospitalares pelos utentes, com mais custos, e pode inclusivamente colocar em causa a adesão dos doentes à terapêutica”, escreveu o deputado na interpelação.

O deputado lembra que este não é um problema exclusivo da RAEM tendo, por exemplo, outros países, como Portugal, implementado programas de acesso ao medicamento em proximidade, evitando deslocações e perdas de tempo por parte de doentes crónicos, dos seus familiares ou cuidadores, e também riscos de infecção, mercê de contactos com o ambiente hospitalar. “Deste modo, esses programas contemplam o envio dos medicamentos para casa dos pacientes ou a sua disponibilização na farmácia mais próxima da sua residência, podendo também ser levantados por familiares, cuidadores informais e terceiros que tenham a responsabilidade de cuidar deles”, escreveu.

O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública Macau (ATFPM) relembra que “a cedência da medicação hospitalar em proximidade tem, em determinados casos, o potencial de permitir minimizar os constrangimentos económicos e de mobilidade dos pacientes, que podem condicionar a acessibilidade e a adesão à terapêutica e, consequentemente, os resultados em saúde”.

Posto esta situação, o deputado pretende saber se o Governo da RAEM está disposto a criar a consulta farmacêutica, por telefone ou por videoconferência, de forma garantir o cumprimento do plano terapêutico dos pacientes com segurança, qualidade e eficácia e melhorar a articulação entre as farmácias hospitalares e os médicos assistentes.

Ao mesmo tempo, Pereira Coutinho procura saber que avaliação faz o Governo das dificuldades de dispensa de medicamentos aos doentes crónicos e quais as medidas identificadas para ultrapassar eventuais constrangimentos detectados.

O acesso ao medicamento em proximidade é algo que o líder da ATFPM gostaria de ver implementado no território e, por isso, Pereira Coutinho questiona o Executivo para saber se está disponível para implementar mais e melhores programas de acesso aos fármacos. Estas e outras medidas, defende ainda o legislador, têm o condão de colocar o paciente no centro do sistema.