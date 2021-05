Museu do Grande Prémio abre portas de forma oficial no próximo mês

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Museu do Grande Prémio de Macau vai abrir portas de forma oficial a partir de Junho, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que acrescentou também que, para facilitar as visitas dos residentes e visitantes, o museu optimizou o sistema de venda antecipada de bilhetes online na sua página electrónica. Assim, a partir de hoje, os bilhetes já podem ser adquiridos de forma online para o dia seguinte e até 30 dias antes da visita.

A DST indicou também que, a partir do dia 2 de Junho, vai deixar de haver uma interrupção à hora de almoço. O organismo recorda que, durante o período de funcionamento experimental, em Abril e Maio, o Museu do GPM adoptou um sistema de visitas por marcação prévia, agendadas em duas sessões, da parte da manhã e da parte da tarde, com desconto de metade do valor do bilhete durante o período experimental.

Também a partir do próximo mês os bilhetes serão vendidos ao preço original, deixando de haver divisão de sessões de entrada, e será acrescentada a venda de bilhetes para o dia no local, excepto terça-feira, dia de encerramento do museu. No dia 1 de Junho, o horário de abertura ao público será excepcionalmente das 14h às 18h, sendo que, a partir do dia 2 de Junho o museu abre das 10h às 18h, sem interrupção à hora de almoço.

A DST assinala que este museu oferece visitas guiadas gratuitas de 45 minutos ao público, com opções em cantonês, mandarim, português e inglês, mas chama atenção para o facto de, devido ao número limitado de guias disponíveis, as vagas para as visitas guiadas são preenchidas de acordo com a ordem de chegada.

Em conclusão, as autoridades garantem que o Museu do Grande Prémio vai seguir “rigorosamente as orientações para a prevenção e controlo da pandemia emitidas pelos Serviços de Saúde”. No espaço, os visitantes terão de usar máscara e antes de entrar terão de medir a temperatura e exibir o código de saúde.