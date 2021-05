Frango à base de plantas da Tindle chega Macau

A empresa Next Gen, de Singapura, está a expandir o negócio e vai apresentar, no próximo mês, a sua marca Tindle com frango à base de vegetais em novos mercados lançando o produto em Hong Kong, Macau e Kuala Lumpur simultaneamente, anunciou a empresa ontem em nota de imprensa. Em parceria com o distribuidor Classic Fine Foods, a Tindle fará o seu caminho nos cardápios de restaurantes nas três cidades asiáticas, à medida que a demanda baseada em vegetais em toda a região continua a crescer. O frango da Tindle é feito de proteína de soja, proteína de trigo, óleo de girassol, óleo de coco e fibra de aveia. A marca estreou-se no passado mês de Março em 11 restaurantes de Singapura, incluindo em estabelecimentos com estrelas Michelin. O frango vegan pode ser usado em pratos inspirados em cozinhas de todo o mundo, desde os clássicos japoneses até os clássicos americanos. Desde então, a cadeia já se expandiu para mais de 40 locais naquele território. A decisão de lançar a Tindle em Hong Kong, Macau e Kuala Lumpur é um movimento estratégico para a empresa explorar os “grandes centros gastronómicos e culturais da Ásia” e também alcançar os consumidores chineses, que constituem uma parte significativa da indústria do turismo nesses destinos. “Estamos a construir um negócio global de alimentos com estratégias e modelos adoptados no sector da tecnologia. A nossa expansão internacional é impulsionada pelo modelo de activos leves, experiência de parceiros e recursos de financiamento, que colectivamente impulsionam a nossa escalabilidade operacional”, defende o brasileiro André Menezes, co-fundador da Next Gen. “Essas três cidades marcam a segunda fase do nosso plano, depois do lançamento em Singapura. Uma terceira fase acontecerá depois destas novas bases ganharem sustentabilidade, partindo depois para uma maior expansão nos mercados internacionais”, acrescentou o responsável. Para entrar nestes novos mercados, a Next Gen está trabalhar directamente com o distribuidor de alimentos Classic Fine Foods, sediada em Hong Kong, cuja rede abrange 10 países na Europa, Médio Oriente e Ásia e está sediada em Hong Kong.

