Denúncia questiona adjudicação directa da revista Macau e da Macauhub

O trabalho de fiscalização do Gabinete de Comunicação Social do Governo da RAEM em relação às publicações foi colocado em cheque pelo Comissariado contra a Corrupção no seu relatório anual. Uma denúncia coloca em questão a adjudicação directa dos projectos, bem como as durações dos contratos.

Redacção

No preciso momento em que o Gabinete de Comunicação Social (GCS) do Governo da RAEM promove um concurso público para adjudicação da revista Macau nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa, o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) apresenta o seu relatório anual onde divulga uma denúncia feita à entidade devido à adjudicação directa da publicação desde 2005 a três empresas locais.

De acordo com a denúncia feita no CCAC, o GCS tem adjudicado directamente, desde o primeiro concurso público, serviços de reportagem e de edição das três versões da revista Macau nas suas versões chinesa, portuguesa e inglesa, a três empresas diferentes, 三思文商傳訊有限公司, Delta Edições e Macaulink, respectivamente. Os valores acumulados do custo para a prestação de serviço relativos a cada versão atingiram, de acordo com o denunciante, mais de dez milhões e até mais de vinte milhões de patacas, ao longo dos anos de ajuste.

Além disso, o GCS entregou também, directamente, o serviço de operação da página electrónica de informação económica e comercial Macauhub à Macaulink, sem ter procedido a concurso público nem a qualquer consulta de preços. A denúncia revela que o conteúdo daquela página electrónica, entretanto desconectada, era apenas composto por notícias de Macau transcritas de outros órgãos de comunicação social. O preço do contrato, porém, atingiu milhões de patacas por ano, e o denunciante suspeitou que esta fosse uma prática irregular do GCS, tendo solicitado uma investigação ao CCAC.

Sem actos irregulares

O CCAC procedeu primeiro a uma investigação oficiosa, afastando desde logo que a adjudicação directa dos respectivos contratos de prestação de serviços às três empresas acima referidas, por parte do GCS, envolvesse quaisquer actos irregulares de aproveitamento das funções exercidas, de corrupção ou de abuso de poder, por parte de trabalhadores da função pública.

Por outro lado, o organismo que combate a corrupção em Macau apurou que, entre 2005 e 2009, após as primeiras adjudicações realizadas por concurso público, os contratos de prestação de serviços de reportagem e de edição nas versões chinesa, portuguesa e inglesa da revista Macau foram adjudicados directamente pelo GCS todos os anos, tendo como fundamentos a satisfação com os serviços prestados pela empresa anterior e a boa cooperação entre as duas partes, com dispensa de concurso público e de consulta de preços, ao abrigo da lei.

Em Outubro de 2005, o GCS, com os fundamentos de que a construção de uma página electrónica de informação económica e comercial se encontrava ainda numa fase experimental e inicial e que, relativamente, carecia-se em Macau de empresas com experiência profissional na área da comunicação social da Ásia, Europa, África e América do Sul, procedeu à adjudicação directa da Macauhub. Posteriormente, o GCS adjudicou directamente a prestação dos respectivos serviços à Macaulink todos os anos, tendo como fundamentos que essa empresa era uma das relativamente poucas empresas na RAEM com experiência profissional naquela área, bem como a satisfação com os serviços prestados pela empresa anteriormente, a boa cooperação entre as duas partes e a manutenção de um estilo uniforme de funcionamento da página electrónica.

Apesar de ter em consideração o desempenho das empresas anteriores e a boa relação de cooperação entre as duas partes que contribuíram para a manutenção do estilo de reportagem, de edição e da concepção gráfica, bem como para a continuidade e estabilidade da rede de distribuição e promoção, o que levou o GCS a optar por uma adjudicação directa e uma renovação anual dos respectivos contratos de prestação de serviços, não se verificou na investigação levada a cabo pelo CCAC que as três empresas acima referidas preenchem, de forma evidente, as situações de isenção estipuladas na lei.

GCS sem fiscalização

No decurso da investigação, o CCAC verificou que, apesar de o GCS ter referido em diversas propostas de adjudicação directa que a empresa concessionária dispunha de equipas profissionais de reportagem e de redes de jornalistas com larga experiência em diversos países e regiões, não realizou qualquer fiscalização periódica ou verificação da correspondência entre os serviços prestados pelas empresas e as despesas pagas pela Administração Pública, o que demonstra que as medidas de fiscalização tomadas pelo GCS são insuficientes, considera o CCAC.

O prazo de só um ano de contrato celebrado para a revista Macau também merece reparo por parte do CCAC, uma vez que os serviços de reportagem e de edição de revistas são, diz o comissariado, normalmente serviços de longa duração, pelo que a partir da perspectiva de minimizar procedimentos e formalidades administrativas, deve considerar-se a prorrogação adequada do prazo do contrato de adjudicação dos respectivos serviços.

O CCAC apresentou diversas sugestões ao GCS, referindo que fosse revista e melhorada a forma de fiscalização actual. O GCS afirmou que concorda com as opiniões do CCAC, sendo que já procedeu à abertura de um concurso público para a prestação de serviços de reportagem e de edição da revista em causa. “O GCS pretende seleccionar equipas que não só correspondam ao objectivo editorial da Revista, como também à divulgação de Macau no exterior, bem como no desempenho de um papel activo de promover a imagem da Região Administrativa Especial de Macau”, afirmou o organismo em nota de imprensa divulgada ontem.

Em relação à Macauhub, desde o término do contrato com a empresa concessionária, no dia 30 de Abril de 2020, passou a ser gerida pelo GCS, e, actualmente, o respectivo serviço ainda não foi adjudicado.