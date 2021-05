Casos de corrupção relacionados com segurança do emprego aumentaram em 2020, diz relatório do CCAC

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O relatório de actividades de 2020 do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) publicado ontem em Boletim Oficial alerta para o aumento de casos de corrupção relacionados com emprego e de burla ao erário público. No ano passado, o CCAC recebeu um total de 470 queixas e denúncias, sendo que 34% foram anónimas, um decréscimo de mais de 20% face aos 54,6% de 2019.

O comissário contra a corrupção de Macau, Chan Tsz King, mostrou-se preocupado com o aumento do número de casos de corrupção relacionados com a segurança do emprego registados em 2020, e assegurou que o Comissariado contra a Corrupção de Macau (CCAC) irá continuar a acompanhar a situação de perto junto de operadoras de jogo, empresas de segurança ou de construção civil. No entender de Chan Tsz King, a subida do número de casos de corrupção relacionados com a segurança do emprego pode estar relacionada com a pandemia.

“Tendo em conta o impacto da epidemia, o número de casos de corrupção relacionados com a segurança do emprego tem vindo a aumentar comparando com o passado, pelo que o CCAC irá acompanhar de perto a situação de integridade nos sectores público e privado e investigar, com toda a firmeza, quaisquer eventuais indícios de corrupção”, escreveu Chan Tsz King no preâmbulo do relatório de actividades de 2020 do CCAC publicado ontem em Boletim Oficial.

De acordo com o CCAC, os casos de corrupção estão relacionados com a procura de emprego, a renovação de contratos ou a promoção profissional junto de entidades privadas com indício de práticas de corrupção activa e passiva. “Os referidos casos ocorreram principalmente em entidades privadas, tais como concessionárias/subconcessionárias de jogo, empresas de segurança ou de construção civil, envolvendo trabalhadores locais ou do interior da China, bem como trabalhadores não residentes oriundos de países do Sudeste Asiático”, refere o relatório.

Para além dos casos de corrupção relacionados com a segurança do emprego, o CCAC assinalou também o elevado registo nos casos de burla ao erário público. “Dos 18 casos encaminhados para o Ministério Público no ano transacto, 8 envolveram burla ao erário público ou crimes de falsificação de documento conexos ao crime de burla”, alertou o CCAC, acrescentando que “os serviços públicos e os diversos tipos de fundos públicos” devem promover a “implementação de mecanismos para a prevenção da corrupção no âmbito dos financiamentos pelo erário público, através da verificação prévia, da supervisão intercalar e da fiscalização subsequente, procurando garantir que o erário público seja racionalmente utilizado”.

O CCAC apontou também a conclusão do “Relatório de investigação sobre os 74 processos de concessão de terrenos, por arrendamento, a título provisório em que foi declarada a caducidade das concessões” e do “Relatório de investigação sobre a concessão dos empréstimos de apoio à Viva Macau – Sociedade de Aviação, Limitada pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização”, sendo que para colmatar as lacunas na apreciação aprovação e fiscalização dos activos públicos, o CCAC apresentou “sugestões para o aperfeiçoamento do mecanismo de fiscalização do uso de apoios financeiros, como também realizou reuniões para a prestação de esclarecimentos sobre a gestão dos activos públicos com diversos fundos”.

Queixas e denúncias anónimas ao CCAC diminuíram em 2020

Em 2020, o CCAC recebeu um total de 479 queixas e denúncias, sendo que 491 processo foram autuados, incluindo os casos tratados pelos Serviços contra a Corrupção e os Serviços de Provedoria de Justiça, e os casos instruídos por iniciativa dos órgãos judiciais e submetidos ao CCAC para efeitos de investigação. Destes 491 processos, 105 foram distribuídos à Direcção dos Serviços contra a Corrupção para acompanhamento e 282 à Direcção dos Serviços de Provedoria de Justiça. No total houve 100 casos arquivados directamente por não reunirem “condições para a respectiva instrução devido à falta de clareza dos factos ou à grave insuficiência de informação”, sendo que quatro casos foram encaminhados para outros serviços por “abordarem manifestamente matéria da sua competência”.

Sobre a percentagem de queixas e denúncias anónimas recebidas houve uma diminuiu em comparação com os anos anteriores, indicou o CCAC no relatório, acrescentando que as queixas e denúncias anónimas representaram 34% do total das queixas recebidas, tendo-se registado um decréscimo de mais de 20% face aos 54,6% de 2019. Já o número de queixas e denúncias identificadas aumentou para cerca de 60% do total das queixas e denúncias recebidas. Para o CCAC, “tal é revelador de que as acções de sensibilização do CCAC já produziram os seus primeiros efeitos, demonstrando também que os cidadãos têm cada vez mais consciência sobre a relevância da apresentação das suas queixas e denúncias devidamente identificadas”.