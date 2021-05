Campeonato de trampolins evolui na Escola Internacional de Macau

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

São esperados 95 ginastas oriundos de três escolas/clubes locais para competir em duas disciplinas: mini-trampolim e tumbling. A organização, sem qualquer apoio governamental, sonha levar a ginástica de trampolins “para outros voos”.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Associação de Trampolins e Desportos Acrobáticos de Macau (ATDAM) organiza amanhã o Macau Trampoline Gymnastics Championship, uma competição de ginástica de trampolins a ter lugar nas instalações da Escola Internacional de Macau (TIS), situadas no campus da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST), na Taipa.

“A expectativa é, primeiramente, que ninguém de aleije e, claro, que o campeonato seja um sucesso. Como isto não dá apuramento para nada, esperamos que todos se divirtam, acima de tudo”, começou por dizer ao PONTO FINAL Pedro Sena Santos, presidente da direcção da ATDAM.

A competição, explicou o responsável, estará dividida em duas competições: mini-trampolim e tumbling. Por sua vez, cada disciplina tem o seu próprio molde de competição, dividindo-se ainda em quatro escalões etários diferentes: infantis (9 e 10 anos), iniciados (11 e 12 anos), juvenis (13 e 14 anos) e juniores (≥15 anos). Os atletas de mini-trampolim competem da parte da manhã (das 9h às 12h40) e os atletas de tumbling mostrarão os seus dotes da parte da tarde (das 13h30 às 17h50). A cerimónia de entrega de prémios está marcada para o final do dia, por volta das 18h.

“Sonhamos que isto possa funcionar como trampolim, literalmente, para outros voos, tornando a modalidade mais conhecida em Macau. Para já, podemos adiantar que temos mais 50% de ginastas inscritos desde a última edição, que aconteceu em 2019”, revelou Pedro Sena Santos.

Governo vira a cara

Sem qualquer apoio governamental, a ATDAM faz o que pode na promoção deste tipo de desporto. Desde 2014 que se organizam torneios de trampolins em Macau, mas esta é apenas a segunda vez que o evento é organizado em nome da associação. “O nível, principalmente dos mais velhos, subiu. Vamos ter, com certeza, séries com maior grau de dificuldade. A qualidade dos atletas é grande, apesar da quantidade de clubes ser pequena”, notou o responsável, também ele juiz internacional da modalidade.

As escolas/clubes presentes na competição são o Gymnastics Club Macau, a Escola Portuguesa de Macau (EPM) e o Aerial Arts Association Macao.

Os outros eventos organizados por membros desta associação foram o I Torneio T&T de Macau na EPM, em 2014, o II Torneio T&T de Macau na EPM, 2015, o Gymnastics Club Cup, em 2016 e 2017, o Macau Trampoline Gymnastics Championship, em 2019, e o Trampoline Gymnastics Judges Workshop, já em 2021.

A associação, não estando filiada internacionalmente, uma vez que no território existe a Associação de Ginástica Desportiva de Macau (AGDM), é quem, supostamente, representa tudo o que se relaciona com ginástica, mas que, de acordo com Sena Santos, “não faz nada desde 2014”. “E por isso não somos reconhecidos pelo Governo. Dizem que já existe a AGDM e quando abordamos a autoridades, em particular o Instituto do Desporto, é como se fossemos contra uma parede”, desabafou.

A ATDAM é uma associação sem fins lucrativos que tem diversos objectivos. Pedro Sena Santos, assume que a promoção, difusão e a gestão da prática de trampolins e desportos acrobáticos na RAEM é o principal. Ao mesmo tempo, garante o responsável, é preciso continuar a “estabelecer e manter relações com os clubes seus filiados, tentar criar laços com a Federação Internacional e outras entidades internacionais, bem como, com as Associações congéneres, nomeadamente com as Associações dos territórios vizinhos. “Macau com um ano de treino evoluiu muito. Penso que com uns quantos miúdos podemos chegar a algum lado, mas para isso é preciso treinar e, claro está, competir. É nesse sentido que promovemos campeonatos locais, para proporcionar um desenvolvimento sustentado da modalidade”, notou Sena Santos.