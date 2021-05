Autoridades registaram aumento de crimes informáticos no primeiro trimestre de 2021

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

As forças de segurança de Macau registaram um total de 2.914 delitos nos primeiros três meses do ano com um aumento de 502 casos em relação ao período homólogo do ano passado. Os crimes informáticos (322) quase triplicaram em comparação com 2020 (81), enquanto que a criminalidade violenta diminuiu 10,1%. Os dados estatísticos foram divulgados ontem pelo Gabinete do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

A criminalidade geral em Macau aumentou 20,8% no primeiro trimestre de 2021 com um total de 2.914 delitos registados pelas autoridades policiais e mais 502 casos em relação ao período homólogo do ano anterior. Os dados estatísticos relativos à criminalidade no território nos três primeiros meses do ano demonstraram também um aumento significativo dos crimes informáticos em Macau com um total de 322 casos entre Janeiro e Março, um aumento de 241 casos em comparação com o ano passado.

“Constata-se uma subida em geral dos crimes em Macau dos primeiros três meses do corrente ano em comparação com o mesmo período do ano passado. De entre os quais, regista-se uma descida constante da criminalidade violenta e uma subida significativa do crime informático, cujas razões poderão estar relacionadas com a evolução do modo de vida e do modelo de compras usado pela população desde o surto epidémico com o recurso à internet, que muito aumentou, mas sem consciencialização da necessidade de reforçar as medidas de segurança”, referiu o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, em comunicado, frisando, no entanto, tratar-se de um valor inferior em comparação com os 3.364 casos registados no primeiro trimestre de 2019.

Apesar de os dados indicarem uma redução de 10,1% ao nível dos crimes violentos, as autoridades policiais registaram um aumento 46,7% em relação aos crimes contra pessoas, nomeadamente ofensa simples à integridade física (320 casos), ofensa grave à integridade física (2 casos) e abuso sexual de crianças (5 casos). Na apresentação dos dados, Wong Sio Chak destacou a “boa situação” de Macau em relação aos casos de rapto, homicídio e ofensas corporais graves e assinalou o facto de a Polícia Judiciária ter recorrido ao sistema ‘Olhos no Céu’ para ajudar na investigação de 850 casos de criminalidade violenta, tais como “ofensas graves à integridade física”, “roubo” e “fogo posto”.

“No primeiro trimestre de 2021, registaram-se 71 casos de criminalidade violenta, um decréscimo de 8 casos, representando uma descida de 10,1% comparando com o período homólogo de 2020. No âmbito dos crimes de violência grave, de rapto, de homicídio e de ofensas corporais graves, continuamos a manter uma boa situação, com taxa zero ou uma taxa muito baixa”, indicou o secretário, sendo que, nos três primeiros meses do ano, as autoridades registaram dois casos de ofensas graves à integridade física, nove sequestros e nenhum homicídio.

No entanto, as autoridades verificaram um aumento de casos de abuso sexual de crianças, uma situação que mereceu atenção de Wong Sio Chak. “No primeiro trimestre do corrente ano registaram-se cinco casos de abuso sexual de crianças, representando uma subida de dois casos em comparação com o mesmo período do ano passado, a Polícia está a prestar atenção à evolução destas ocorrências e analisar, de forma contínua, as suas características para reforçar as medidas de prevenção e combate. Conforme a situação concreta dos cinco casos acima referidos, o acto principalmente praticado é a importunação sexual, alguns dos casos aconteceram no interior da China e a maior parte das vítimas resistiu de imediato e fugiu do local de ocorrência, bem como conseguiu pedir apoio aos seus familiares ou professores após a fuga. Tudo isso demonstra que os trabalhos de sensibilização e educação juvenis anteriormente realizados têm produzidos determinados efeitos”, afirmou Wong Sio Chak, acrescentando que a polícia “continuou os trabalhos de sensibilização e educação sobre prevenção de abuso sexual para os jovens” através das redes sociais e “enviou também pessoal às escolas para a realização de 13 palestras, que contaram com a participação de 851 pessoas”.

Crimes informáticos aumentaram exponencialmente

No primeiro trimestre de 2021, as autoridades policiais registaram uma subida acentuada nos casos de burla pela internet, nomeadamente o aumento significativo do crime de “Sha zhu pan”, que registou um total de 26 casos, representando um aumento de 18 em comparação com o período homólogo do ano transacto. “Nos casos de extorsão, tais como os casos de ‘nude chat’ na internet foram registados 20 casos, um aumento de 19 em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos crimes informáticos, registou-se um total de 264 casos de consumo online por cartão de crédito, uma subida de 208”, indicou o secretário para a Segurança.

Para Wong Sio Chak, existem três razões para o aumento “significativo” deste tipo de crime. “Um é devido ao impacto da situação epidémica, originando que as pessoas estejam limitadas nos seus movimentos, havendo um aumento do recurso a compras online e, também, aos novos amigos na internet. Os criminosos têm mais oportunidades de escolher alvos e de contactar as vítimas”, começou por explicar o secretário para a Segurança, acrescentando depois que a segunda razão para o aumento destes crimes tem a ver com o “maior rigor do controlo de migração durante a epidemia”, pois os crimes de extorsão e burla online são “mais fáceis de realizar do que os crimes tradicionais contra os bens patrimoniais que são mais difíceis de investigar”.

Outra das razões apontadas por Wong Sio Chak para o aumento deste tipo de criminalidade está relacionada com a “insuficiente consciencialização de prevenção da burla de algumas pessoas, que fornecem facilmente as suas próprias informações pessoais ou sua privacidade para terceiros na internet”.

Casamentos falsos aumentaram e tráfico de droga em “constante tendência de descida”

Segundo os dados estatísticos divulgados pelo Governo, as autoridades policiais registaram um aumento de 35 casos de falsificação de documento no primeiro trimestre do ano, uma subida de 57,4%, em comparação com o período homólogo do ano passado. Wong Sio Chak assinalou também que houve um “aumento significativo de casos de casamento falso com 39 casos, uma subida de 26 em comparação com o mesmo período do ano transacto. “Acredita-se que a principal razão para o aumento esteja relacionada com a proactividade da denúncia e o fornecimento de informações, bem como com os recentes reforços da Polícia quanto ao combate contra este crime. De acordo com as informações sobre os casos resolvidos, a maioria dos casos de casamento falso têm algo em comum, o autor está envolvido em vários casos e os diversos criminosos têm relações entre si, do que se valem para apresentarem, uns aos outros, potenciais clientes”, disse o secretário para a Segurança.

Sobre o número de casos de tráfico de estupefacientes, Wong Sio Chak assinalou uma “constante tendência de descida” com o registo de 19 casos no primeiro trimestre do corrente ano, um valor igual ao mesmo período do ano passado. “Devido ao impacto da situação epidémica e às restrições rigorosas de entrada, alguns grupos de traficantes transfronteiriços de drogas começaram a recorrer à via marítima ou aos pacotes postais para traficar drogas, bem como misturam drogas em produtos normais para tentarem escapar. Em resposta a esta situação, a Polícia e os SA adoptaram uma série de medidas de combate às drogas, tais como o reforço das inspecções, a actualização de equipamentos, o reforço da cooperação inter-regional, tendo resolvido vários casos”, indicou o secretário para a Segurança.