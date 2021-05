Angela Leong adquire a totalidade do L’Arc Macau

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A co-presidente e directora-executiva da SJM Holdings, Angela Leong, adquiriu todas as participações no grupo de empresas proprietárias do L’Arc Macau.

De acordo com um requerimento da SJM, Leong informou a empresa que, a partir de 17 de Maio de 2021, tornara-se a única proprietária das holdings L’Arc City Honor Developments Limited e Power Link Fortune Limited, que indirectamente detinham a entidade operacional L’Arc Macau Entertainment.

Nenhum detalhe das transacções foi revelado, embora a SJM tenha notado que a propriedade total por parte de Angela Leong “represente uma mudança significativa em relação à posição anterior, onde era um dos vários investidores nas empresas controladoras indirectas”.

No entanto, a empresa garantiu que uma série de acordos entre a sua subsidiária, Sociedade de Jogos de Macau, S.A (SJMSA), L’Arc Entertainment e o promotor de jogos VIP Suncity Group vão continuar em vigor.

Essas parcerias incluem um acordo original de 2009, estendido até Junho de 2022, segundo o qual a L’Arc Entertainment fornece serviços de suporte para a SJMSA em relação a marketing, promoção, desenvolvimento de cliente e introdução, bem como autorizando a SJMSA a ocupar e usar uma área designada do L’Arc para operar um casino sob um acordo de “satélite” de terceiros.

O chamado “acordo tripartido” entre SJMSA, L’Arc e Suncity refere-se a pagamentos devidos entre as partes por operações VIP.

Embora esses acordos sejam agora transacções conectadas devido à manobra de Angela Leong, a SJM revelou que os considera “em linha com o negócio do Grupo de operar vários casinos satélite, que está no curso normal e normal dos negócios”.

A também deputada da Assembleia Legislativa de Macau tem uma ligação estreita com o L’Arc Macau, tendo sido investidora 50/50 ao lado do magnata do imobiliário da região vizinha de Hong Kong, Cheng Yu-tung, quando o edifício foi inaugurado em 2009.