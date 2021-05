A história e as técnicas da pintura em porcelana abordadas na Fundação Rui Cunha

Arlinda Frota, na sequência da sua exposição “Padrões de Vida” que decorre na galeria da Fundação Rui Cunha até ao dia 31 de Maio, vai agora apresentar uma masterclass de pintura em porcelana amanhã, pelas 16h, nas instalações da Fundação. A aula procura iniciar os participantes numa técnica usada pela professora e dar uma ideia geral acerca desta arte, das suas origens, métodos e um pouco da sua história.

Joana Chantre

A artista e professora de técnicas de cerâmica Arlinda Frota, após um prolongamento do período de exibição da exposição “Padrões de Vida”, disponibilizou-se para falar sobre a história da pintura em porcelana e demonstrar ao vivo as técnicas e materiais na Fundação Rui Cunha. A iniciativa surgiu no seguimento do interesse geral do público pelo tema e a afluência de visitantes durante a exposição.

A artista explicou ao PONTO FINAL que com este masterclass pretende dar a conhecer uma revisão histórica da porcelana e da pintura em porcelana através dos séculos desde a sua criação, durante a Dinastia Han, no período 220 a 206 a.C., e desde a chamada ProtoPorcelana. Porém, a intenção deste programa é transmitir a consciência das diferentes técnicas de pintura em porcelana, a compreensão do ambiente de trabalho e do estado de espírito necessário à criação de uma obra, e de todos os cuidados inerentes aos diferentes passos da sua produção, desde a escolha da peça a pintar à definição do desenho pretendido e adaptado à peça, cores e preparação, não esquecendo os cuidados relativos à queima das peças.

A masterclass, que irá ter uma duração de três horas, terá um conceito um tanto particular porque é mais uma apresentação teórica sempre no domínio da teoria, segundo a artista. “Neste tipo de disciplina não pode haver um desenvolvimento com obtenção de peça final, porque isto é um tipo de trabalho de longa duração que não se faz em poucos dias, pois só ir à queima na mufla para cada etapa da técnica, são dois dias de queima pelo menos”, explica Arlinda Frota.

“O evento vai começar com uma apresentação teórica em PowerPoint, fazendo uma iniciação à história da porcelana, passando pela porcelana em Portugal, como se pinta, nomeadamente ensinando que não existe só uma técnica, mas várias”, aponta Arlinda Frota. “Portanto, vai abordar-se teoricamente esse aspecto, mas também, e sobretudo, a Técnica do Canetado, que é a que eu uso, porque é a mais didáctica, pois a maior parte dos alunos são iniciantes, e antes de tudo é preciso que a pessoa esteja habilitada a desenhar, a aprender a fazer a preparação dos pigmentos, das cores, etc”, reitera.

A professora vai contar com a ajuda de quatro alunas que vão desenvolver a técnica em várias etapas, sem que nenhuma seja queimada, porque não haverá hipóteses para isso neste curto espaço de tempo. Cada uma dessas alunas terá um trabalho diferente que vai fazendo evoluir, enquanto os participantes vão tomando nota, observando e aprendendo como se faz, com que cuidado é que tem de ser. “Ao mesmo tempo, eu vou sempre explicando melhor o procedimento, consoante o que se vai fazendo”, disse ainda Arlinda Frota.

A aula é gratuita e não são necessárias inscrições, estando aberta para qualquer pessoa que fale português ou inglês. “Pode-se começar do zero e aprende-se a pouco e pouco, como esta técnica se vai desenvolvendo com o tempo”, conclui a artista.