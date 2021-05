“Se houver um surto epidémico, as consequências podem ser muito graves”, alerta Alvis Lo

FOTOGRAFIA: SERVIÇOS DE SAÚDE

Numa visita ao novo posto de vacinação, que foi instalado no Fórum de Macau, director dos Serviços de Saúde voltou a apelar a que os cidadãos se vacinem. Durante a visita, Alvis Lo lembrou que a taxa de vacinação em Macau ainda está num nível baixo e alertou para a hipótese de se vir a verificar um surto epidémico na região, que traria consequências “muito graves”. “Se ocorrer um surto, os profissionais de saúde terão de estar empenhados no combate à epidemia e ao mesmo tempo terão de acorrer ao aumento súbito da procura da administração da vacina, isso pode agravar os encargos com o trabalho epidémico”, avisou o director dos Serviços de Saúde. Citado por uma nota oficial, Alvis Lo instou os cidadãos a serem vacinados o mais rapidamente possível para reduzir o risco de infecção. “Ao vacinar-se, cada pessoa está a contribuir para uma cobertura colectiva de imunidade, para a própria defesa, para a defesa da sua família e está a contribuir para a protecção de Macau”, afirmou.

O novo centro de vacinação do Fórum de Macau abre portas hoje, mas está a aceitar marcações desde terça-feira. Numa primeira fase, este posto de inoculação vai funcionar entre as 9h e as 17h e irá disponibilizar duas mil vagas diárias para administrar vacinas inactivadas da Sinopharm. Todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos estão elegíveis para vacinação. É possível fazer a inoculação nos centros de saúde, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, no Kiang Wu e no Hospital Universitário da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Serão ainda realizados serviços de vacinação de proximidade para os funcionários do Casino MGM nos dias 24 e 25 de Maio, e do Casino Sands entre 31 de Maio e 3 de Junho.

Num comunicado emitido na noite de ontem, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que o resultado do teste de ácido nucleico para a Covid-19 realizado à entrada de Macau a uma residente, que entrou no território no dia 19 de Maio , deu “fracamente positivo”. Esta mulher já tinha sido confirmada como tendo sido infectada no exterior. O caso foi classificado como caso de recaída da infecção no exterior, mas não contabilizado como caso importado em Macau, acrescenta o mesmo comunicado.

Em relação a medidas preventivas, o Governo impôs, desde ontem, uma quarentena de 14 dias aos viajantes provenientes de várias localidades das províncias chinesas de An Hui e Liaoning, devido à situação epidemiológica de Covid-19.

A.V./P.A.S.