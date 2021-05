Ho Iat Seng pede reforço no intercâmbio com ONU para tornar Macau num centro de ciência e tecnologia

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo recebeu, na passada terça-feira, o novo coordenador residente das Nações Unidas na China, Siddharth Chatterjee, para uma reunião sobre vários assuntos relacionados com cooperação multilateral e formação de quadros qualificados na área da ciência e tecnologia. A tecnologia de software e inteligência artificial na previsão de catástrofes e na sua resposta foram algumas foram as áreas de interesse apresentadas por Ho Iat Seng, que sugeriu ainda mais acções de intercâmbio e de colaboração com as universidades locais.

Macau tem as condições necessárias para se tornar num centro de ciência e tecnologia no futuro, defendeu na terça-feira passada Siddharth Chatterjee, coordenador residente das Nações Unidas na China, durante uma reunião com o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng sobre o incremento da cooperação multilateral, concretização do objectivo das Nações Unidas no desenvolvimento sustentável e formação de quadros qualificados na área da ciência e tecnologia.

Durante a reunião, Ho Iat Seng começou por assinalar os progressos alcançados por Macau na área do desenvolvimento sustentável, frisou a posição privilegiada do território enquanto plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e as relações estreitas mantidas com países lusófonos e os seus representantes destacados no Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau). Para além da cooperação multilateral alcançada com os países lusófonos, “no sentido de alcançar a meta do desenvolvimento colectivo”, o Chefe do Executivo elogiou o trabalho desenvolvido pelo Instituto Internacional para Tecnologia de Programação da Universidade das Nações Unidas em Macau na formação de quadros qualificados, mas frisou a necessidade de, no futuro, pesquisar, “em conjunto”, formas de desempenhar um papel “mais eficaz” nesse aspecto.

Já Siddharth Chatterjee recordou as indicações dadas pelo presidente da China, Xi Jinping, sobre a importância do multilateralismo e do objectivo de desenvolvimento sustentável no sentido de manter a paz internacional e apontou que “Macau pode ser um centro de ciência e tecnologia” aproveitando a tecnologia e criatividade na Grande Baía e do interior da China para contribuir para o objectivo de desenvolvimento sustentável. No entender do coordenador da ONU, Macau deve “promover a cooperação académica” para além de desenvolver o comércio.

“As Nações Unidas esperam poder cooperar com Macau no âmbito da formação de quadros qualificados em diversas vertentes, considerando que o Instituto Internacional para Tecnologia de Programação da Universidade das Nações Unidas em Macau e o Governo da RAEM poderão abordar, em conjunto, formas de transformar Macau num centro principal de actividade na área da ciência e tecnologia”, disse Siddharth Chatterjee, citado em comunicado.

Por sua vez, Ho Iat Seng reiterou que o desenvolvimento de uma indústria de ciência e tecnologia em Macau está a decorrer através da formação de quadros qualificados e “sublinhou que a tecnologia de software e a inteligência artificial têm efeitos importantes na previsão de catástrofes e na sua resposta”.

O Chefe do Executivo incentivou ainda o Instituto Internacional para Tecnologia de Programação da Universidade das Nações Unidas em Macau e as universidades locais a realizarem “mais acções de intercâmbio e de colaboração, por forma a elevar o interesse e o conhecimento da próxima geração em termos da tecnologia de software e da inteligência artificial, uma vez que estes trabalhos permitem realmente concretizar um desenvolvimento sustentável, esperando, assim, que ambas as partes estreitem as relações de intercâmbio e cooperação”.

Na reunião esteve presente a directora do Instituto Internacional para Tecnologia de Programação da Universidade das Nações Unidas em Macau, Huang Jingbo, que manifestou o interesse em criar, no futuro, um mecanismo de formação, no intuito de permitir aos jovens locais e do Interior da China, de receberem formação na Universidade das Nações Unidas e de terem contacto com o trabalho realizado.

