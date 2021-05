Hambúrguer Impossible será lançado, em breve, nas lojas 7-Eleven de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A partir de 26 de Maio, o hambúrguer Impossible confeccionado com vegetais fará a sua estreia em mais de 300 lojas 7-Eleven em Singapura, seguindo-se Hong Kong, Macau e o sul da China, revelou ontem a empresa Dairy Farm, proprietária da cadeia na Ásia. A Impossible Foods está pronta para lançar o seu hambúrguer vegetal, marcando, dessa forma, a sua primeira entrada numa loja de conveniência no continente asiático.

O hambúrguer Impossible é feito com cogumelos brancos salteados e espinafre fresco acompanhado de molho, podendo ser aquecido em menos de um minuto devido à sua embalagem.

A Impossible Foods afirma que o hambúrguer Impossible parece, tem gosto e cheiro de carne bovina tradicional, sem a necessidade de o consumidor estar a consumir carne de vaca e, dessa forma, com uma pegada de carbono bem menor em comparação com o seu equivalente animal. O gigante da comida vegetariana revelou ainda que o hambúrguer usa 96% menos terra, 87% menos água e libera 89% menos GEEs, o que significa que para cada 113g consumidas, economiza-se sete metros quadrados de terreno, três quilogramas de dióxido de carbono e 84 litros de água.

Em comunicado de imprensa, o representante da Impossible Foods em Singapura, Laurent Stevenart, afirmou que a missão da empresa é tornar os produtos de carne à base de vegetais disponíveis e acessíveis a todos os lugares onde os produtos de carne são encontrados como, por exemplo, nas lojas de conveniência. “Estamos muito entusiasmados em colaborar com a 7-Eleven. Após a nossa expansão bem-sucedida nos supermercados da Dairy Farm, estamos entusiasmados com o lançamento do hambúrguer Impossible”.

Embora a rede 7-Eleven de Singapura seja a primeira a vender o hambúrguer Impossible, a rede de lojas de conveniência planeia adicionar mais produtos vegetarianos ao seu portfólio num futuro próximo. Em Hong Kong, a 7-Eleven já começou a expandir a sua linha baseada em plantas com a Green Monday, o grupo de Hong Kong responsável pela alternativa à carne de porco, a OmniPork.