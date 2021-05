DSAT assegura que autocarros de pequeno porte circulam em vias estreitas desde Fevereiro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou, o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San, assegurou que as operadoras de autocarros iniciaram testes com autocarros ecológicos de pequeno porte nas vias estreitas da Rua de Cinco de Outubro e da Rua do Tarrafeiro para reduzir o impacto nos bairros antigos. Sobre o eventual lançamento de uma consulta pública para ouvir sugestões relacionadas com ajustamentos às carreiras de autocarros, o Governo descartou essa possibilidade por entender que há “vários meios” para recolher sugestões do público.

As operadoras de autocarros de Macau iniciaram testes com veículos ecológicos de pequeno porte em Fevereiro para a circulação em vias estreitas nos bairros históricos da cidade, disse o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San, em resposta às questões apresentadas pelo deputado Sulu Sou numa interpelação escrita dirigida ao Governo sobre o ajustamento das carreiras dos autocarros e tipo de veículos nos bairros históricos.

Na interpelação escrita enviada ao Executivo no passado dia 7 de Abril, o vice-presidente da Associação Novo Macau assinalou ser necessário introduzir autocarros ecológicos de pequeno porte em determinadas carreiras, nomeadamente com circulação e bairros antigos, “onde há ruas estreitas e serpenteantes e várias rampas”. Para além disso, Sulu Sou referiu também que o Governo deve assegurar a frequência destas carreiras, com vista a assegurar a “satisfação das necessidades dos passageiros desses bairros e a segurança rodoviária, assim como a redução dos impactos que os autocarros não ecológicos acarretam para os bairros antigos, sobretudo os notórios ruídos e poluição do ar”, questionando o Executivo sobre “como é que isto vai ser feito?”.

Na resposta, Lam Hin San disse que foram sido introduzidos autocarros com determinadas características em Fevereiro deste ano. “Esta Direcção de Serviços tem fiscalizado e incentivado as operadoras de autocarros a utilizarem veículos amigos do ambiente. Em Fevereiro do corrente ano, as operadoras começaram a testar os autocarros de pequeno porte de alcance estendido com diferentes especificações técnicas nas vias estreitas da Rua de Cinco de Outubro e da Rua do Tarrafeiro”, indicou Lam Hin San.

No documento enviado ao Governo, Sulu Sou quis também saber como é que podem ser feitas sugestões sobre alterações ou cancelamento de carreiras. “De acordo com os novos contratos, as empresas de autocarros têm de obter a aprovação prévia da RAEM para a criação, a alteração e o cancelamento das carreiras, no entanto, o processo de apreciação e aprovação das autoridades continua a ser à porta fechada, assim como os critérios respectivos”, referiu o deputado, acrescentando que as autoridades devem tomar como referência a prática do Departamento de Transportes de Hong Kong, isto é, “efectuar, anualmente, uma consulta sobre os planos relativos às carreiras de autocarros e a prática das autoridades homólogas de Cantão, que tornam público o projecto de ajustamento das carreiras, ou seja, devem publicar, periodicamente, os pedidos das empresas de autocarros referentes à alteração das carreiras e auscultar a opinião pública, reforçando assim a comunicação entre as autoridades e os interessados nos serviços de autocarros, reduzindo os ‘pontos cegos’ subjacentes aos pedidos e aumentando o grau de aceitação do público. Vão fazê-lo?”.

Segundo Lam Hin San, “o Governo não depende de um único evento de consulta para obter sugestões”, sendo que a DSAT “tem vindo a recolher, por vários meios, as sugestões do público sobre os serviços prestados e a procura dos autocarros”.

Ainda sobre a circulação de autocarros em bairros antigos, Sulu Sou mostrou-se preocupado com o mecanismo de fiscalização das autoridades na atribuição da assistência financeira às empresas de autocarros. “O indicador para efeitos do cálculo da assistência financeira a atribuir às empresas de autocarros é o número de passageiros registado por trimestre em 2019. Assim, as autoridades devem fazer bem a fiscalização e evitar que as empresas, por quererem meramente aumentar o número de passageiros, requeiram a substituição, na medida do possível, dos veículos por outros de médio porte, o prolongamento dos percursos para abranger paragens com mais passageiros, a redução das carreiras de autocarros pequenos com percurso pelos bairros antigos e até o cancelamento dalgumas carreiras que percorrem as ruas estreitas dos bairros antigos em que só passam autocarros pequenos, uma situação que, eventualmente, pode acabar por sacrificar as necessidades de transporte dos moradores nos bairros antigos e a segurança do trânsito. Como é que isto vai ser feito?”, questionou Sulu Sou.

Na resposta à pergunta do deputado, o director da DSAT frisou que os novos contratos de autocarros entraram em vigor “há pouco mais de quatro meses”, e que, por isso, os “seus resultados não são visíveis a curto prazo”, adiantando que, actualmente, ainda é “necessário tempo para a sua revisão e avaliação em geral”.

“Esta Direcção de Serviços cumpre rigorosamente o disposto nos contratos para fiscalizar os serviços prestados pelos autocarros, efectuando a apreciação das propostas de exploração ou dos ajustamentos apresentados pelas operadoras de autocarros, em articulação com o desenvolvimento urbano e a procura e oferta dos transportes públicos, com vista a lançar atempadamente projectos de optimização”, concluiu Lam Hin San.