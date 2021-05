Coutinho quer debate sobre bónus para trabalhadores da linha da frente afectados pela pandemia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e deputado da Assembleia Legislativa, José Pereira Coutinho, quer um debate sobre apoios extraordinários para os trabalhadores da linha da frente afectados pelo actual contexto da pandemia despoletada pela Covid-19.

Numa nota enviada às redacções, o deputado justificou a proposta de debate com a necessidade de premiar os esforços individuais de vários trabalhadores da linha da frente. “Em tempos de contínua pandemia [Covid19], os trabalhadores da linha de frente da função pública têm tido trabalho redobrado e demonstrado um elevado espírito de missão, pelo que deviam ser ‘individualmente’ estimulados com bónus correspondente a um mês de salário como forma de agradecimento pelo trabalho desenvolvido desde o início da pandemia”, pode ler-se no comunicado.

No entender de Pereira Coutinho, vários trabalhadores da linha da frente “desempenharam funções de elevada complexidade e risco das suas vidas e das suas famílias” desde o início da pandemia. “Muitos deles, no desempenho das funções tiveram de arriscar as suas vidas, trabalharam longas horas sem que até hoje tenha havido um reconhecimento ‘individual’ pelos feitos ‘heróicos’, enquanto todos nós, na altura, nos encontrávamos resguardados nas nossas casas”, frisou o deputado, acrescentando que, no início de 2020, “muitos destes trabalhadores das FSM, DST, SS, GCS, IAM, etc., deixaram de poder estar com as suas famílias e demonstraram elevada coragem e abnegação no cumprimento das suas tarefas, sem, contudo, terem sido ‘individualmente’ reconhecidos pelos importantes serviços prestados à RAEM e aos cidadãos”.

Para o presidente da ATFPM, “seria importante discutir se, para além dos ‘louvores colectivos’ e ‘institucionais’, não seria melhor atribuir bónus ‘selectivos e individuais’ como forma de agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos em prol dos cidadãos”, e recordo que este “tipo de reconhecimento não é novidade porque foi também adoptado pelo Estado de Singapura e no Canadá para motivar e estimular os funcionários”.