Chefe do Executivo solicita reduções de despesas na Administração Pública em 2022

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, solicitou aos serviços públicos que continuem a restringir as despesas nos seus orçamentos para 2022. A medida surgiu em 2020 como forma de salvaguarda por causa da pandemia de Covid-19. Na altura, Ho Iat Seng indicou que as despesas da Administração Pública da RAEM seriam reduzidas em 10% em 2021, aconselhando os serviços e organismos públicos a considerarem a evolução da actual situação económica e “avaliarem com cuidado as diversas despesas”.

De acordo com o Boletim Oficial da RAEM, depois de um despacho emitido por Ho Iat Seng após consulta com a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), o líder do Executivo notou que devido à “incerteza no ambiente económico” os serviços públicos, ao prepararem as suas propostas de orçamento, devem avaliar as diversas despesas com “cautela”.

As repartições públicas foram também informadas que as despesas incluídas nas suas propostas orçamentais para 2022 não devem ultrapassar o montante das referidas despesas incluídas no orçamento do exercício económico de 2021.

O número de trabalhadores nos serviços e órgãos também não deve exceder o número padrão de trabalhadores autorizados, enquanto o número de trabalhadores a serem recrutados também não deve exceder o número de trabalhadores disponíveis a quota das entidades tutelares.

Os diversos projectos do Plano de Desenvolvimento e Despesas do Investimento (PIDDA) também devem ser analisados ao pormenor, evitando gastos supérfluos. “Quando os projectos carecem de parecer técnico dos serviços funcionais, as dotações dos respectivos projectos só serão acrescidas ao orçamento, desde que tenha sido confirmada a coordenação da execução destes serviços”, pode ler-se no despacho.

Após uma alteração de 9,1 mil milhões de patacas ao orçamento da RAEM para 2021, as autoridades locais prevêem que o ano termine com 104,1 mil milhões em receitas e 103,5 mil milhões em despesas. Ao abrigo de um orçamento recentemente revisto, o Executivo prevê que irá recolher, este ano, 50 mil milhões de patacas em impostos sobre o jogo.