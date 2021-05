Benefícios serão entregues à população a partir de 24 de Maio

FOTOGRAFIA: PF

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), juntamente com Autoridade Monetária de Macau (AMCM), revelou ontem, em nota de imprensa, que os residentes que tenham concluído a inscrição online e a respectiva verificação tenha sido aprovada antes de dia 20, poderão receber, o mais cedo possível na próxima segunda-feira, dia 24 de Maio, o pacote dos benefícios de consumo através do depósito automático na conta do pagamento móvel ou do carregamento do cartão de consumo, o qual poderá ser utilizado a partir de 1 de Junho para aquisição de mercadorias ou serviços.

A inscrição online no plano de benefícios de consumo por meio electrónico, que implica um montante inicial de 5000 patacas e montante para desconto imediato de 3000 patacas, está aberta desde o passado dia 7 de Maio. Até às 18h do passado dia 18, informaram as autoridades, mais de 350 mil residentes concluíram a inscrição, dos quais cerca de 150 mil optaram pela modalidade de pagamento móvel e cerca de 200 mil pelo cartão de consumo. Os benefícios serão automaticamente depositados na conta a partir das 9h do dia 24 com notificação por SMS ou ‘push-up’. No caso do cartão de consumo, este também poderá ser carregado a partir das 9h de segunda-feira em mais de 170 postos de serviços.

Para os residentes que tenham concluído a inscrição após 20 de Maio, o processo de verificação poderá ser concluído em dois dias úteis, e depois os residentes podem receber os benefícios através das formas acima referidas, relembram as autoridades na mesma nota de imprensa.

Entretanto, a DSEDT e a AMCM já exigiram às instituições financeiras que promovam os pacotes de benefícios já anunciados anteriormente. Os residentes devem ler atentamente os conteúdos e as regras de utilização dos pacotes de benefícios oferecidos pelas instituições financeiras antes de proceder à inscrição no sentido de escolher um que corresponda à sua necessidade.

As autoridades fazem notar ainda que as inscrições de transferência dos benefícios de outrem e dos menores, a partir de 24 de Maio, devem os inscritos deslocar-se, na data e local escolhidos na inscrição, à respectiva instituição financeira, munidos dos documentos necessários, para efeitos de verificação.