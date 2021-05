Associação dos Advogados de Macau comemora 30 anos

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO/ARQUIVO

Uma exposição, uma conferência e um encontro desportivo. É desta forma que a Associação dos Advogados de Macau (AAM) pretende festejar os seus 30 anos de vida e o dia de Santo Ivo, o padroeiro dos Advogados, comemorado ontem.

As comemorações começam amanhã com a inauguração de uma exposição sobre os 30 anos de actividades da AAM na sede da associação no edifício World Trade Center.

No sábado e no domingo, a AAM promove a conferência “O Cibermundo e o Direito”. À TDM – Rádio Macau, o presidente da associação, Jorge Neto Valente, explicou a importância do tema nos dias que correm, justificando a escolha do mesmo. “A ideia é mesmo essa, é estarmos actualizados sobre as várias vertentes. Porque é um tema muito vasto e complicado porque envolve a protecção de dados pessoais que tem suscitado problemas e dúvidas, envolve vários tipos de cibercrimes”, disse o advogado à rádio pública.

A segunda parte da conferência, terá como temática a digitalização da Justiça, algo que o causídico assume “estar atrasado” em Macau. “Macau já devia andar nisto há muito tempo. Queremos dar um contributo para o arranque desta discussão. Os advogados têm muita prática no seu trabalho, sabem como é que funciona a justiça, sabem como é que funcionam os tribunais e nem sempre os teóricos da matéria têm o conhecimento que os advogados têm sobre estas matérias”, explicou à TDM – Rádio Macau.

Paralelamente à exposição e à conferência, a AAM promove, através de diversas actividades lúdicas, a prestação de consultas jurídicas gratuitas nas instalações do Centro de Turismo de Negócios de Macau, situado do Largo do Senado, no centro da cidade.

Jorge Neto Valente disse ainda à TDM – Rádio Macau que, muito brevemente, a AAM apresentará dois livros sobre Direito: uma colectânea sobre os textos apresentados no Congresso dos Advogados realizado em 2019 e um livro sobre anotações à Lei Básica da autoria do professor catedrático Wang Yu.

Destaque ainda para o encontro desportivo que a AAM organiza em conjunto com o Ministério Público, onde haverá basquetebol, badminton, ténis de mesa e atletismo, com uma corrida de cinco quilómetros, na manhã do próximo sábado.