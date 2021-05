Artista inspirado no cosmos expõe 14 pinturas no Albergue SCM

Hoje, no Albergue, vai ser realizada a cerimónia de abertura da segunda parte da exposição “Profound Works”, do artista de Hong Kong David Sheekwan. Esta parte do evento incluirá 14 trabalhos de pintura a óleo com curadoria de Joey Ho. A iniciativa é organizada pela associação sem fins lucrativos, ‘Arts Empowering Lab’ (AEL) e estará patente ao público até 4 de Junho.

Joana Chantre

David Sheekwan é um artista baseado em Zhongshan, local onde cria a maior parte das suas obras. Hoje, pelas 18h30, na galeria A2 do Albergue, vai ser realizada a cerimónia de abertura da segunda parte da exposição que tem como temática “A profundidade”.

A primeira parte do evento, que teve abertura no dia 15 deste mês, foi realizada nas instalações da AEL, a galeria de arte “At Light”. Nesta seguimento vão estar expostos 14 trabalhos, nomeadamente de pinturas a óleo.

O artista, que é oriundo de Hong Kong, usa como tema recorrente das suas criações artísticas o cosmos, representando-o com tinta abstracta e técnicas de pintura semi-transparentes que sobressaem a sua observação única das cores, linhas e proporções, segundo um comunicado da organização, que acrescenta que há quem diga que o estilo do artista apresenta uma forma simples mas misteriosa, e que as suas obras fazem os espectadores “pensar mais além”.

Sheekwan formou-se em cerâmica e em pintura em São Francisco, nos Estados Unidos. Porém, foi em Paris onde abriu o seu próprio estúdio de design que o preparou mais tarde para o retorno à sua terra natal, onde lançou a sua própria marca de moda intitulada “David & David”.

O artista multifacetado estudou também na famosa escola de design Parson’s, chegando até a tirar cursos de fotografia que lhe abriram portas para fazer exposições multi-disciplinares, misturando a pintura com fotografia, na China.

A curadora do evento, Joey Ho, explica que as pinturas que vão estar expostas no Albergue SCM serão de estilo minimalista e monocromático, de cores muito leves, incorporando galhos, ramos e pedaços de madeira e areia para lhes dar diferentes texturas e realçar as diferentes tonalidades de cores e luz. “Ao colocar estes materiais simples sobre um fundo plano, o artista transforma algo comum em algo extraordinário com esta colagem de objectos quotidianos”. refere a curadora.

O artista, que começou a interessar-se na fotografia aos 60 anos e na pintura a óleo aos 80 anos, fez a sua primeira obra a óleo com um corpo humano coberto em milhares de formigas. “Ele disse-me que com isto gostaria de pôr a sua paciência e concentração em práctica”, apontou Joey Ho. “Não há grande vestígios de nada mundano nos seus trabalhos, mas sim, todos eles destacam um sentido de profundidade indescritível”, acrescentou.

A segunda parte da exposição será de entrada livre. A primeira parte, recorde-se, encontra-se já exposta na galeria “At Light” da AEL.