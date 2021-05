Revisão da Lei de Bases das Telecomunicações será concluída este ano, diz Raimundo do Rosário

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A proposta para revisão da Lei de Bases das Telecomunicações deverá ser concluída até ao final do ano, assegurou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, no final de uma cerimónia que assinalou o Dia Mundial das Telecomunicações.

Em declarações à TDM, o secretário para os Transportes e Obras Públicas disse também que o processo de renovação do contrato de concessão com a CTM e a licença para a prestação dos serviços 5G devem ser concluídos nos próximos meses. “Para todo este pacote, peço o favor de esperarem um pouco. Precisamos de esperar mais algum tempo para analisarmos a questão, mas seguramente que é este ano”, disse Raimundo do Rosário.

Questionado sobre o processo de transformação do Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas (GDI) em direcção de serviços, Raimundo do Rosário apontou também para o final do ano. Recorde-se que em despacho do Chefe de Executivo publicado ontem em Boletim Oficial, Ho Iat Seng prolongou por mais um ano a duração previsível do GDI, a partir de 30 de Julho de 2021. “É, seguramente, o último ano. Esperamos conseguir transformar o GDI numa direcção de serviços ainda durante o corrente ano. Estou convencido que até ao final do ano isso ficará resolvido”, indicou Raimundo do Rosário após uma cerimónia organizada pelos Serviços de Correios e Telecomunicações no Grande Salão do Hotel MGM Macau que assinalou o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, instituído pela União Internacional de Telecomunicações.

No discurso de abertura da cerimónia, Lau Wai Meng, directora dos CTT, afirmou que o desenvolvimento da rede 5G é “uma grande tendência” e que “os CTT estão a envidar esforços para concluir, com a maior brevidade, os respectivos trabalhos complementares legislativos, continuando a aperfeiçoar as infra-estruturas de rede, acompanhando o desenvolvimento das TIC para promover, da melhor forma, a diversificação e digitalização das indústrias tradicionais e para melhorar a experiência de vida dos cidadãos na sociedade digital”.