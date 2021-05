Macau tem “alto risco de contaminação comunitária” devido à baixa taxa de vacinação, diz Leong Iek Hou

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na habitual conferência de imprensa semanal de actualização dos dados relacionados com a pandemia da Covid-19, os representantes dos Serviços de Saúde mostraram-se preocupados com a baixa taxa de vacinação no território e alertaram a população para o facto de haver um alto risco de contaminação comunitária em Macau. Leong Iek Hou anunciou também que o período de observação médica poderá ir até aos 35 dias, para quem vier do Brasil ou da Índia, e tenha testado positivo para anticorpos Covid-19.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Leong Iek Hou, mostrou-se ontem preocupada com a baixa taxa de vacinação contra a Covid-19 em Macau e alertou a população para os riscos de uma “contaminação comunitária” numa altura em que pouco mais de 49 mil pessoas receberam as duas doses da vacina em Macau e a situação pandémica em Taiwan agravou-se na última semana. A representante dos Serviços de Saúde anunciou que não há casos locais no território há 414 dias, mas frisou que a situação de Macau continua em risco.

“Temos de estar alerta para o facto de a situação pandémica ter-se agravado em algumas regiões que tinham controlo da epidemia. Mesmo que Macau tenha mais de 400 dias sem casos, a população deve manter-se alerta e cumprir as medidas preventivas. A taxa de vacinação não é muito alta, e isso não é vantajoso contra a epidemia. As consequências podem ser muito graves e temos um alto risco de contaminação comunitária. Temos de ter mais cuidado para construir essa barreira imunitária de forma a proteger os nossos familiares. A população deve vacinar-se o mais breve possível e temos de facilitar o trabalho ao pessoal de saúde para todos podermos lutarmos contra o coronavírus. Espero que não esperem pelo surgimento de casos locais para decidirem vacinar-se porque é um processo que precisa de algum tempo para o efeito. Agora que ainda não há casos é que devemos garantir a nossa segurança”, disse Leong Iek Hou.

O alerta da representante dos Serviços de Saúde foi dirigido à população depois de Leong Iek Hou ter anunciado que o período de observação médica poderá ser prolongado até aos 35 dias para quem vier do Brasil ou da Índia, e tenha testado positivo para anticorpos Covid-19. “O período de observação médica mantém-se inalterado. Para quem vier de Hong Kong são 14 dias. Quem vier de Taiwan são 21 dias e para alguns países em particular, como Índia, Nepal, Filipinas, Brasil ou Paquistão será prolongado para 28 dias, sendo que para além destes cinco países o período de observação mantém-se nos 21 dias. Se verificarmos um caso positivo de anticorpos, ou seja, sujeitos que tenham sido anteriormente infectados, como foi o caso do cidadão nepalês, iremos solicitar às pessoas que prolonguem o período de observação médica em 7 dias. No caso de quarentenas de 21 dias serão prolongadas até 28 dias e nos casos de quarentenas de 28 dias prolongar até 35 dias”, explicou Leong Iek Hou.

Sobre o caso de um cidadão do Nepal que testou positivo para anticorpos da Covid-19, Leong Iek Hou revelou que o 50.º caso confirmado é um trabalhador não-residente do estabelecimento prisional de Coloane sem sintomas. Neste momento, o sujeito não apresenta sintomas e está no centro clínico sob tratamento. A análise do nosso laboratório mostrou tratar-se da variante do vírus D614-G, ou seja, não é semelhante à variante do Reino Unido, África do Sul, EUA ou Índia, pois é um novo tipo.

Outra das medidas anunciadas ontem pela coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença foi a isenção de teste de ácido nucleico negativo em eventos locais para quem mostre um comprovativo de vacinação válido com duas doses nos últimos 14 dias. “A partir de amanhã [hoje], aqueles que já tenham concluído duas doses de vacinas, após 14 dias, ficam isentos de realizar teste de ácido nucleico. Aqueles que participarem em festividades colectivas, concertos, desfiles, competições desportivas ou outros eventos em que não seja possível usar máscara e respeitar o distanciamento social estão isentos de realizar teste de ácido nucleico com as duas doses da vacina”, indicou a médica especialista, acrescentando depois que os participantes em eventos de gastronomia colectiva acima de 400 pessoas também serão incluídos neste grupo de isenção.

No entanto, esta isenção não será aplicada a trabalhadores de distribuição em cadeias de frio, trabalhadores de hotéis para observação médica, trabalhadores do Aeroporto e postos fronteiriços. Para além disso, Leong Iek Hou revelou também que o Governo irá deixar de fornecer testes de ácido nucleico em eventos organizados pelo próprio Executivo a partir de 18 de Julho. Em conferência de imprensa, a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença revelou também que “a partir do dia 18 de Maio [hoje], todos os postos de vacinação como o Kiang Wu, MUST ou Fórum poderão fornecer vacinas para idosos”.

Quase 700 alunos no estrangeiro pretendem regressar a Macau para as férias de Verão

De acordo com Chan Iok Wai, subdirector substituto da DSEDJ, cerca de 690 estudantes de Macau no estrangeiro manifestaram intenção de regressar ao território junto das autoridades, sendo que muitos estão em Taiwan e na Austrália e pretendem viajar no mês de Junho e Julho. Chan Iok Wai revelou também que as autoridades estão atentas à situação de Taiwan, nomeadamente ao nível dos transportes depois de terem sido cancelados todos os voos com escalas.

“Neste momento há voos regulares de Taipé. Hoje [ontem] há três voos que estão a retornar. Estamos atentos a estas situações. Por enquanto, ainda não recebemos informações da suspensão dos voos, apenas os voos com escala em Taipé foram suspensos”, disse Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, acrescentando depois que as autoridades de Macau foram avisadas. “Só ao meio-dia de hoje [segunda-feira] é que recebemos a informação das autoridades de Taiwan de que os voos com escala seriam suspensos”.

Questionada sobre o facto de não haver alternativas para sair de Macau tendo como destino os países europeus, Lau Fong Chi frisou que “as pessoas devem ter em consideração o actual contexto para ver se há a necessidade de viagem ou turismo [para a Europa]”.