Lei Wai Nong fecha-se em copas sobre lei do jogo

Depois de não ter respondido às perguntas dos jornalistas após a reunião com os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, o secretário para a Economia e Finanças falou à margem da reunião plenária de ontem. No entanto, não esclareceu o que está a ser preparado pelo Governo no que toca ao futuro das concessões de jogo, que terminam no próximo ano.

Lei Wai Nong limitou-se a dizer que foi ouvir as opiniões dos deputados da comissão e pediu que se aguardasse pelo lançamento do documento de consulta pública, que está prevista para o segundo semestre deste ano. O secretário não quis dizer se a consulta pública vai ser no terceiro ou no quarto trimestre, nem se o esquema de concessões se vai manter com três concessões e três subconcessões. “Nós vamos ouvir mais opiniões e vamos ponderar”, afirmou, concluindo que “os trabalhos estão a decorrer conforme o planeado”.

Na ocasião, o secretário foi questionado também sobre eventuais aumentos na função pública, mas também não respondeu, disse somente: “Estamos agora num momento de recuperação, e nós esperamos que haja cada vez mais turistas a virem a Macau e esperamos que mais residentes do interior da China possam visitar Macau para assim recuperar a economia”.

Questionado sobre se mantinha confiança na previsão do Governo de 130 mil milhões de patacas em receitas de jogo para este ano, Lei Wai Nong referiu apenas que espera que na segunda metade do ano haja mais turistas a chegar a Macau para alavancar a economia.

