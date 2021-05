Estudantes suspeitos de praticar ‘bullying’ com colega foram levados à justiça

FOTOGRAFIA: PF

Sete menores estão agora presos nas malhas da justiça depois de uma estudante ter apresentado queixa à polícia, declarando ter sido vítima de ‘bullying’ por vários colegas da escola. Após a investigação policial, o caso foi agora entregue ao Ministério Público.

De acordo com os autos, uma estudante terá tido um conflito com outra estudante, a vítima, num centro de estudos do território. Depois, nos meses de Março e Abril, a primeira estudante chamou os restantes suspeitos para irem ao exterior do centro de educação e ali maltrataram a vítima, tendo lhe dado “palmadas no corpo e bofetadas”.

Todos os suspeitos da prática de ‘bullying’ são menores, tendo um deles já 16 anos e os outros seis com idade inferior a 16 anos.

Após a investigação preliminar, o Ministério Público abriu um inquérito contra o menor que já tem 16 anos, por estar indiciada a prática do crime de “ofensa simples à integridade física”, previsto e punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.

Quanto aos restantes seis menores que ainda não completaram 16 anos, o Ministério Público remeteu-os aos Juízos de Família e de Menores do Tribunal Judicial de Base, a fim de ser autuado o processo de regime tutelar educativo.

O Código Penal da RAEM estipula que a idade de imputabilidade criminal é de 16 anos, pelo que o indivíduo que tenha completado 16 anos no momento da prática do crime incorrerá em responsabilidade criminal.

Em relação aos jovens com idade inferior a 16 anos, conforme o Regime Tutelar Educativo dos Jovens Infractores, se o jovem infractor tiver completado 12 anos, o juiz pode, sob a promoção do delegado do procurador, ordenar que lhe sejam aplicadas medidas tutelares educativas adequadas, incluindo a medida de colocação em unidade de residência temporária ou de internamento.