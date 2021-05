Divórcio dos pais e stress dos estudos levaram jovem estudante a provocar incêndios no prédio

FOTOGRAFIA: PF

Um adolescente de 17 anos é suspeito de ter posto fogo nas escadarias do prédio onde reside com a sua família por sentir raiva devido ao divórcio dos pais e pelo stress dos estudos. O condomínio do prédio em questão apresentou queixa à polícia apenas ao segundo incêndio, mas o jovem é suspeito de o ter feito pelo menos cinco vezes.

O condomínio do prédio em questão apresentou queixa às autoridades após o segundo incidente registado, em Março deste ano, mas o jovem terá feito o mesmo em pelo menos cinco ocasiões.

Quando a Polícia Judiciária (PJ) começou a investigar o caso descobriu, através das câmaras de CCTV, a identidade do menor, que teria causado os incêndios também nos dias 3, 11, 14 e 16 de Maio, em diferentes andares do prédio, perto do seu apartamento no sétimo andar.

Depois da última vez que incendiou as escadarias, na madrugada do dia 16, a polícia interceptou-o na sua residência e o adolescente terá admitido os crimes e apresentou como razões o divórcio dos pais e o stress dos estudos. Referiu ainda que depois de atear os fogos sentia-se muito melhor, referiram as autoridades.

O caso já seguiu para o Ministério Público e a PJ informou a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude para acompanhar o caso e o estudante.

Mais casos de burla de cartão de crédito

Na conferência das autoridades que decorreu ontem foram ainda relatados mais seis casos de burla de cartão de credito, entre os dias 13 e 15 de Maio.

Dois homens e quatro mulheres, com idades entre os 24 e os 55 anos, fizeram queixa à policia dizendo que teriam sido feitas transacções ilícitas com os seus cartões de crédito com vários montantes. O prejuízo final total foi de 35.300 patacas e o caso continua a ser investigado.

Casamento falso denunciado pela mãe da noiva

A Direcção dos Serviços de Identificação de Macau (DSI) denunciou um caso suspeito de ser um casamento falso, com o objectivo de obter o Bilhete de identidade de Macau, às autoridades, que procederam à respectiva investigação.

A história consta de cinco arguidos e uma terceira pessoa, que acabou por ser a chave na investigação para a polícia num caso que envolve um homem de 70 anos, residente de Macau, que começou o processo de pedido de reunificação com a sua suposta mulher, com quem já teria casado na China em Janeiro de 2015. Entretanto, os outros dois arguidos são um homem e uma mulher, residentes de Macau, que supostamente apresentaram o casal em causa. Mais tarde foi também descoberto que a mulher suspeita já estaria envolvida com um homem, com quem vivia na China continental.

As suspeitas começaram quando os funcionários da DSI, durante um interrogatório pontual e preenchimento de papelada, notaram que o arguido não sabia responder a perguntas básicas acerca da sua mulher de há seis anos, tendo de recorrer a uma caderneta com uns apontamentos acerca dos seus hábitos.

As autoridades decidiram investigar o caso e acabaram por encontrar a mãe da mulher suspeita, na China continental, que revelou que a filha lhe teria pedido 50 mil renminbis emprestados para efectuar um casamento falso em Macau. Disse também que a filha teria pago 130 mil renminbis ao homem de 70 anos para poder casar com ele e ter o BIR.

Quando interrogados, os arguidos negaram o casamento falso. Porém, a história já teria sido confirmada pela mãe da suspeita e ambos foram acusados dos crimes de Falsificação de Documentos, juntamente com o casal de residentes que alegavam terem feito a apresentação de ambos. O casal em questão foi também acusado do crime de Falsidade de Depoimento de Parte ou de Declaração.

O caso seguiu para o Ministério Público no dia 13 de Maio.