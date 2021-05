Deputados querem reforço da promoção do plano de vacinação

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na Assembleia Legislativa (AL), Chui Sai Peng e Mak Soi Kun aproveitaram as intervenções antes da ordem do dia para apelarem à vacinação da população, de forma a que seja criada uma barreira imunológica em Macau. Os deputados pediram mais esforços do Governo na divulgação do plano de inoculação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Chui Sai Peng e Mak Soi Kun aproveitaram a reunião plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL), para pedirem ao Governo que reforce os trabalhos de promoção do plano de vacinação. Segundo dados dos Serviços de Saúde, até à tarde de domingo tinham sido inoculadas quase 85 mil pessoas, com apenas 48 mil a receberem as duas doses da vacina.

Chui Sai Peng começou por elogiar os esforços do Governo na prevenção da epidemia, mas lembrou que, devido à situação de baixo risco, “muitos cidadãos consideram que, desde que permaneçam em Macau, estão seguros, ficando expectantes quanto à vacinação”.

“Se a taxa de vacinação não for satisfatória, havendo discrepâncias para se atingir a barreira imunológica, isso irá trazer grande incerteza para a recuperação da economia de Macau”, afirmou o parlamentar, acrescentando que, como a imunidade de grupo se atinge quando há 60% da população vacinada, “quanto mais tempo demorarmos a atingir esta meta, mais se vai atrasar a recuperação económica”.

Assim, “precisamos agora que os cidadãos sejam mais proactivos para conseguirmos atingir a barreira imunológica, sendo este o melhor método para impulsionar o regresso à normalidade”. Chui Sai Peng sugere, então, que o Governo reforce a divulgação sobre a importância da vacinação, esclarecendo as dúvidas sobre o prazo de validade das vacinas, a capacidade de protecção e quais as pessoas para quem a vacinação não é adequada.

Por outro lado, Chui Sai Peng apelou aos cidadãos de Macau para que “se empenhem na vacinação tanto como têm apoiado o Governo noutros trabalhos de prevenção da pandemia”. Em último lugar, o deputado eleito pela via indirecta propôs ao Governo que estude medidas de incentivo após a vacinação, como a realização de um serviço de exames aos anticorpos às pessoas depois de vacinadas com as duas doses”.

A intervenção antes da ordem do dia do deputado Mak Soi Kun foi semelhante. Recordando que a taxa de vacinação é actualmente de cerca de 11% em Macau, o deputado disse temer que a barreira de imunidade não seja alcançada este ano.

Mak Soi Kun apontou que há quem não possa ser vacinado devido a problemas de saúde. Por isso, deixou várias perguntas: “o Governo fez algum inquérito para saber qual é a percentagem das pessoas que têm doenças crónicas, hipertensão ou hipertensão da bata branca? O que é que o Governo vai fazer em relação aos cidadãos com estas doenças, especialmente os que sofrem de hipertensão da bata branca? O Governo efectuou alguma avaliação científica sobre o seguinte: se estes cidadãos não forem vacinados, a formação da barreira imunológica vai ser afectada? Se estes cidadãos contraírem Covid, os sintomas vão ser mais graves?”.

O deputado mais votado nas últimas legislativas pediu ainda ao Executivo que realize mais palestras e colóquios médicos, bem como acções de divulgação e de sensibilização sobre as vantagens e desvantagens das vacinas. “A partir destas actividades é possível incentivar os cidadãos a vacinarem-se, quanto antes, formando-se rapidamente uma barreira imunológica, aliás, há que lembrar que diversos países e as regiões vizinhas estão a estudar a viabilidade da criação do ‘passaporte de vacinação’”. indicou.

Até porque, lembrou, Macau posiciona-se como centro mundial de turismo e lazer e, se a taxa de vacinação for baixa em comparação com outros países ou regiões, “Macau poderá ficar marginalizada, criando-se incertezas para a recuperação económica e para o seu desenvolvimento futuro”.