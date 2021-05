Deputados pediram reforço do emprego local e apoios às PME nos novos contratos de concessão de jogo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Governo vai lançar uma consulta pública no segundo semestre do ano sobre os contratos de concessão de jogo, que expiram em Junho de 2022. Ontem, os membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas apresentaram algumas questões ao Executivo relacionadas com os novos contratos de concessão e pediram mais protecção do emprego local e apoios às pequenas e médias empresas. Os deputados solicitaram também a divulgação dos resultados de uma revisão intercalar levada a cabo por uma instituição académica sobre o impacto do sector do jogo em Macau. A revisão da lei de jogo e o número de licenças foram outros dos assuntos apresentados ao Governo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A protecção do emprego local e o reforço do apoio das concessionárias de jogo às pequenas e médias empresas (PME) de Macau foram algumas das sugestões apresentadas ontem pelos deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas numa reunião com o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, e representantes do Executivo sobre os contratos de concessão de exploração de jogo.

No entender dos deputados, os novos contratos de concessão de jogo vão ter um forte impacto na estabilidade social, e, por isso, o Governo tem de divulgar todas as informações disponíveis sobre os problemas detectados ao longo dos anos no sector do jogo antes da realização de uma consulta pública no segundo semestre do ano. Segundo a presidente da comissão, Lei Cheng I, os deputados estão preocupados com a calendarização da consulta pública devido à falta de tempo antes do fim da actual sessão legislativa, que termina a 15 de Agosto. “Os deputados entendem que o tempo é muito apertado e esperam que o Governo possa divulgar mais informações sobre estes trabalhos junto da sociedade para assim efectuar, o quanto antes, esta consulta”, afirmou Lei Cheng I, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, acrescentando não saber quando será a próxima reunião com o Executivo sobre esta matéria: “temos muitos trabalhos legislativos e temos de ter em conta isso”.

Uma vez que os actuais contratos de concessão terminam em Junho de 2022, alguns deputados assinalaram ser necessário fazer uma revisão da actual lei de jogo e solicitaram ao Governo a divulgação dos resultados de um estudo encomendado a uma instituição académica sobre o impacto social do sector do jogo em Macau. “O Governo incumbiu uma instituição académica de fazer uma revisão intercalar, e nesta revisão intercalar foram analisados diferentes aspectos, por exemplo, os recursos humanos, a situação da exploração das operadoras, e, assim, os deputados solicitaram ao Governo para ter em conta mais informações para além daquela revisão intercalar, porque agora já estamos na última etapa e temos de já pensar que há que fazer uma nova revisão ou avaliação sobre a situação de exploração dos casinos e os problemas detectados ao longo dos anos”, assinalou Lei Cheng I.

Em relação às sugestões apresentadas pelos deputados ao Governo, a presidente da comissão indicou que muitos membros querem saber “como é que as concessionárias podem ajudar mais ao desenvolvimento das PME” e como “vão assegurar o emprego dos locais ou assegurar a sua estabilidade”.

“Os deputados esperam que as concessionárias possam fazer mais para apoiar o acesso ao emprego dos locais e também para fazerem mais em termos de protecção social ou apoio aos bairros comunitários. No que toca ao alargamento das fontes de clientes, muitos deputados estão atentos ao desenvolvimento dos elementos não jogo e esperam que o Governo possa, durante este processo, definir mais exigências neste aspecto para as concessionárias, por exemplo, angariar mais turistas para Macau”, acrescentou Lei Cheng I.

Sobre a revisão da lei de jogo, os deputados mostraram interesse na divulgação do número de concessões que serão disponibilizadas, uma vez que o actual modelo comporta apenas três licenças e três sublicenças. “Os deputados estão atentos às revisões da lei do jogo, e também esperam que o Governo possa divulgar mais informações sobre o número de concessionárias. Alguns deputados deram atenção ao número de concessionárias, mas não manifestaram claramente a sua opinião, só disseram esperar que o Governo durante a consulta pública possa divulgar mais informações sobre isto. A lei prevê um número máximo de três licenças e depois ainda temos três subconcessões. No futuro há que definir bem este aspecto”, afirmou Lei Cheng I no final da reunião.