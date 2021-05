Coutinho criticado por reclamar de atrasos na análise à proposta de lei dos direitos do consumidor

José Pereira Coutinho utilizou a sua intervenção antes da ordem do dia, na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL) para criticar o atraso na discussão da proposta de lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor por parte da 1.ª Comissão Permanente da AL.

Recordando os lesados de um estúdio de yoga, que declarou encerramento sem que tivessem devolvido as mensalidades, o deputado perguntou: “Como se explica, perante os cidadãos, este enorme atraso na aprovação do projecto de lei dos direitos e interesses do consumidor ora cozinhado a ‘lume brando’ na 1.ª Comissão da AL?”. O diploma está em discussão em sede de comissão desde Março de 2019. Coutinho sugeriu mesmo que o Governo deve compensar financeiramente os prejudicados do atraso na aprovação da proposta de lei. José Pereira Coutinho, recorde-se, não faz parte da 1.ª Comissão Permanente.

Após a sua intervenção, Ho Ion Sang, presidente da 1.ª Comissão Permanente, fez questão de manifestar o seu desagrado face à intervenção de Coutinho. Ho Ion Sang recordou que a comissão já reuniu 16 vezes para discutir esta proposta de lei e já foram elaborados cinco textos de trabalho. No entanto, disse Ho Ion Sang, Coutinho não esteve presente em nenhuma das reuniões: “O deputado Pereira Coutinho nunca deu qualquer contributo para os nossos trabalhos. A sua acusação é injusta e é injusto para todos nós que participámos nos trabalhos de apreciação. Eu manifesto forte protesto contra a sua intervenção e peço que a retire”. O deputado Ip Sio Kai, que faz parte desta comissão, também pediu esclarecimentos a Pereira Coutinho.

Depois de ouvir as críticas, Coutinho recuou: “Eu nunca disse que esta comissão não trabalhou, eu só disse que o tempo gasto foi muito longo”. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) acusou ainda o Governo de não preparar bem os diplomas, o que faz com que os deputados levem mais tempo a analisá-los em sede de comissão.

Coutinho propôs até que os presidentes das comissões permanentes da AL apelem ao Governo para apresentar propostas de lei “como deve ser” e não “empurrar as culpas para a AL”. Isto porque, indicou Coutinho, “não é só a comissão que vai assumir a responsabilidade, mas sim todos os deputados”.

A.V.