Cabaré no barco do amor, é a proposta das 10 Marias

A associação cultural promove evento que procurará deixar as pessoas “com um sorriso de orelha a orelha”. Música, poesia, dança, comédia e muito mais. Tudo num barco, durante três horas. Love Boat fará a diferença, garante a organização.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A 10 Marias Associação Cultural organiza no dia 5 de Junho uma noite diferente em Macau. Um espectáculo em ambiente de cabaré durante cerca de três horas num barco a circular à volta de Macau. “Love Boat” promete muita animação.

“O formato passa-se literalmente num barco que dará a volta ao território, indo até junto da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, onde ficará um pouco, e teremos ainda DJ em alto mar. Serão três horas de animação garantida”, disse Mónica Coteriano, da organização, ao PONTO FINAL.

O espectáculo contará com a presença de La Monique, Gabion Sisters, Vera Paz, Paulo Pereira & Helen Ho, entre muitos outros.

“Love Boat” segue a linha iniciada em 2002, no Bairro Alto, em Lisboa, onde vários talentos imaginavam cenas e representavam. Nessa altura, o palco era de Madunna e/ou La Monique que iam anunciando outros artistas, imprimindo um ritmo próprio num mundo mágico de fantasia, brilhos e arte. O burlesco, a sátira ou simplesmente o absurdo eram dissecados pelos artistas e pelo público. “O que desejo é que as pessoas se divirtam. A ideia é ser romântico, mas também ser uma comédia. Vamos seguir a mesma linha, mas será certamente diferente. Que esteja a casa cheia”, alvitra a organizadora que admite que metade da lotação (150) já está reservada.

Este novo espectáculo surge depois do sucesso e o estímulo do público, que “foram cruciais para que a associação pensasse num novo projecto para exibir este ano”. “Desta vez o palco, onde várias artes cénicas se conjugam, é sobre o rio e tem como paisagem a cidade”, explicou Mónica Coteriano.

O mesmo formato já tinha sido apresentado em 2018, quando o espectáculo celebrou 20 anos. Foi apresentado em Lisboa e depois no LMA, em Macau, o “Sunday Show”.

O “Love Boat” será realizado no barco Blue Whale com embarque previsto a partir das 21h00 até às 21h50 no Cais 14, por trás do Hotel Masters. O circuito marítimo, depois do Porto Interior, passará pela Torre de Macau e pelas margens em frente ao Grande Lisboa, MGM, Wynn, Centro de Ciência de Macau em direcção à nova Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A entrada custa 250 patacas e a lotação será de 300 lugares. A venda de bilhetes está a cargo da Marieta da Costa (através do telefone 62863409), mas também pode ser feita na página do Facebook da associação por mensagem privada. O evento é co-organizado pela Follow Me, uma plataforma de experiências local.