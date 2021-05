Arraial de Santo António de volta a Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A festa está de volta ao território depois de um longo interregno. Sem certezas sobre o habitual Arraial de São João, a comissão organizadora do “Junho, mês de Portugal” aposta no santo padroeiro de Lisboa. Homenagem a Carlos do Carmo também promete ser um momento alto das comemorações.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A edição deste ano do “Junho, mês de Portugal” foi ontem apresentada no Consulado Geral de Portugal em Macau. Haverá eventos para todos os gostos e feitios, e começam no dia 3 de Junho, terminando a dia 27. O regresso do Arraial de Santo António e um concerto de homenagem ao fadista Carlos do Carmo, recentemente falecido, prometem ser os pontos altos de um mês cheio de actividades.

Confrontada com a novidade dedicada ao padroeiro de Lisboa, a organização esclareceu. “Temos de dar atenção a todos os santos”, começou por dizer, em tom de brincadeira, Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, aos jornalistas, passando a palavra à presidente da Casa de Portugal, Maria Amélia António. “Há muitos anos realizou-se em Macau o Santo António. Como o Arraial de São João é ainda uma incógnita, decidimos avançar e dar vida de novo ao Santo António. Pelo menos, dentro do que é possível e certo, teremos arraial na Casa Garden”, explicou a responsável.

No dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o programa começa por ser o habitual com o hastear da bandeira pelas 9h no edifício do Consulado Geral de Portugal em Macau, com a presença do grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau e com um “formato mais reduzido” da banda do Corpo de Polícia de Segurança Pública para tocar “A Portuguesa” de Alfredo Keil.

Segue-se a romagem à Gruta de Camões no jardim com o mesmo nome, na zona central da cidade. “O evento só poderá ter 100 pessoas. Com essa limitação, temos de privilegiar as crianças e as pessoas ligadas, de alguma forma, à organização. Pensamos que, com isso, estamos a cumprir a função histórica do evento e a sua simbologia”, assumiu Paulo Cunha Alves aos jornalistas.

No mesmo dia, ao final da tarde, haverá lugar à já tradicional recepção oficial na Residência Consular onde decorreram cerimónias oficiais com a presença, já garantida, do Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, e outras personalidades da vida política e empresarial de Macau “que foram convidadas”. Ouvir-se-á, mais uma vez, o hino português, mas também se ouvirá a “Marcha dos Voluntários”, o hino nacional da República Popular da China. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, não haverá lugar aos habituais comes e bebes.

Homenagem a um ícone do Fado

A fechar o dia outro dos momentos altos das comemorações. A banda da Casa de Portugal fará um concerto de homenagem ao fadista Carlos do Carmo. “Lisboa, Menina e Moça”, “Bairro Alto” ou “Canoas do Tejo” são alguns dos fados mais conhecidos do malogrado cantor que, muito provavelmente, poderão ser recordados pela voz de Tomás Ramos de Deus, acompanhado pela guitarra de Miguel Noronha de Andrade, pelo baixo de Ivan Pineda, pela bateria de Luís Bento e pelo saxofone de Paulo Pereira. “As emblemáticas canções de Carlos do Carmo vão ser recriadas num concerto de música ligeira com arranjos originais num tributo ao carismático fadista português”, pode ler-se na nota de imprensa disponibilizada aos jornalistas.

O programa das festas contempla ainda uma exposição de joalharia de vários autores a ter lugar de 3 a 27 de Junho, na Casa de Vidro no Tap Seac; uma exposição de azulejo português, também de vários autores, patente de 7 a 20 de Junho no pavilhão do Jardim Lou Lim Ioc e ainda uma exposição de aguarelas em azulejo da autoria da arquitecta Luísa Petiz numa mostra em exibição de 9 de Junho a 10 de Julho na chancelaria do Consulado de Portugal.

A artista plástica Ana Jacinto Nunes também terá uma exposição sua no território. “Notícias da Floresta” é a proposta da portuguesa que enviou para Macau uma mostra de pintura que ficará patente de 11 a 27 de Junho no complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Mais pintura com Ernest Wong. A galeria principal da Casa Garden recebe a exposição do artista chinês intitulada “Somewhere in My Mind”, uma mostra de gravuras e trabalhos em 2D e 3D.

Letras, cinema, vinho e gastronomia

O Instituto Português do Oriente (IPOR) e a Fundação Oriente promovem, na Casa Garden, um serão literário no dia 11 de Junho, pelas 19h. Um grupo de autores e outros amantes da literatura portuguesa reúnem-se para dizerem textos seus ou de autores portugueses.

O cinema também não foi esquecido. Nos dias 17 e 18 de Junho a Fundação Oriente promove, pela quinta vez em Macau, o “New York Portuguese Short Film Festival”. O festival pretende mostrar o trabalho da nova geração de jovens realizadores portugueses. Paralelamente, serão mostradas curtas metragens oriundas do universo dos países de expressão portuguesa.

Nos dias 26 e 27 de Junho mais sétima arte como o ciclo de cinema “Cinema Macau. Passado e presente”. Com a curadoria de Maria do Carmo Piçarra, pretende-se apresentar a pluralidade de olhares sobre o território durante e após o Estado Novo, assim como depois da transição para a administração chinesa em 1999.

O auditório Dr. Stanley Ho, no Consulado de Portugal, será placo de lançamentos de livros com chancela do Instituto Politécnico de Macau (IPM) no dia 15 de Junho, pelas 18h. O IPM aproveitará a ocasião para apresentar as últimas publicações editadas pela instituição de ensino superior. Por sua vez, no mesmo local, mas no dia 22 de Junho, o IPOR entregará os diplomas aos finalistas do curso geral de Português Língua Estrangeira, níveis B2 e C1.

O vinho também não podia faltar às celebrações portuguesas. Nos dias 25 e 26 de Junho, “Experimenta Portugal” é a proposta da DOC DCM, que juntamente com o restaurante D’Ouro, no hotel Roosevelt, a Wine Society de Macau e a Vini Portugal, trazem um evento de harmonização de gastronomia e vinhos, apresentando pratos típicos da cozinha portuguesa e cerca de 20 vinhos de regiões emblemáticas de Portugal.

A comissão organizadora integra o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o IPOR, a Fundação Oriente e a Casa de Portugal em Macau, e conta com o patrocínio do Banco Nacional Ultramarino e da Sociedade de Jogos de Macau.