Aprovado novo regime de despesas com obras e aquisições públicas

Foram aprovadas ontem na especialidade as alterações ao regime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços. Na Assembleia Legislativa (AL), os deputados questionaram os mecanismos de fiscalização e os concursos públicos feitos à medida de determinadas empresas. O secretário para a Economia e Finanças garantiu que já existem mecanismos para fazer essa monitorização.

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem na especialidade uma alteração à lei das despesas com obras e aquisição de bens e serviços que faz elevar os valores limite para os procedimentos relativos a aquisições em seis vezes.

Com o novo diploma, o concurso público passa a ser obrigatório para obras com valor igual ou superior a 15 milhões de patacas, ou para aquisições de bens e serviços no valor igual ou superior a 4,5 milhões. O ajuste directo passa a ser feito com montantes de 900 mil patacas para obras públicas ou 90 mil para a aquisição de bens e serviços.

Esta actualização dos valores teve por base as alterações dos preços dos materiais de construção, salários e vencimentos dos trabalhadores, por exemplo, indicou o Governo aquando da apresentação do diploma na generalidade.

Durante a discussão no plenário, Leong Sun Iok, Mak Soi Kun e Sulu Sou questionaram o secretário para a Economia e Finanças sobre a fiscalização das empresas de capitais públicos. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, respondeu que esta alteração à lei faz parte da primeira parte da revisão do diploma, que se focou nos valores limite.

“Numa próxima fase vamos dialogar com o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos para ajustar as normas e encontrar um ponto de equilíbrio”, disse o governante, explicando que na próxima fase de revisão será tido em conta o ajustamento do mecanismo de fiscalização das empresas públicas. O secretário garantiu que os trabalhos referentes à segunda fase da revisão à lei vão estar concluídos no segundo semestre de 2022.

José Pereira Coutinho e Au Kam San falaram nos casos dos concursos públicos que são feitos à medida dos concorrentes. No entender de Lei Wai Nong, essa parte já está colmatada: “As entidades tutelares já emitiram algumas instruções para fiscalização, e depois há auditoria por parte do Comissariado Contra a Corrupção e há também fiscalização por parte da AL”.

“Após a entrada em vigor desta proposta de lei, vamos elaborar instruções sobre aquisições públicas para divulgar junto dos serviços públicos. Estamos a pensar criar ou definir normas para essa divulgação, para facilitar a consulta por parte da população”, indicou o secretário, sublinhando, no entanto, que actualmente já existem “mecanismos e entidades para fiscalização”.

Lei sobre utilização e protecção da bandeira, emblema e hino aprovada na generalidade sem debate

Na sessão plenária de ontem, os deputados também deram luz verde na generalidade à proposta de alteração à lei da utilização e protecção da bandeira, emblema e hino nacionais. O diploma prevê o “incentivo aos residentes para o uso da bandeira nacional em ocasiões adequadas” e a “aposição do emblema nacional pelos residentes em ocasiões solenes, para expressar sentimentos patrióticos”, por exemplo. Nenhum deputado quis usar da palavra durante a discussão na generalidade do diploma, que foi aprovado tendo contado apenas com uma abstenção de Sulu Sou.

