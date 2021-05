Vacinação de proximidade chegou ao Politécnico de Macau

FOTOGRAFIA: IPM

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) organizou, no dia 6 de Maio, uma sessão de vacinação contra a Covid-19, para os seus professores e alunos, tendo sido a segunda instituição a ter participado no plano de proximidade de inoculação de vacinas contra a Covid-19 do Governo da RAEM, a seguir à Universidade de Macau.

A vacinação foi realizada no campus principal do IPM, por uma equipa médica especializada especialmente destacada pelos Serviços de Saúde para a vacinação de proximidade, através da qual o pessoal docente e administrativo do IPM, alunos, antigos alunos, outros trabalhadores e familiares do pessoal do IPM possuidores de bilhete de identidade de residente de Macau puderam aceder à inoculação gratuita da vacina contra a Covid-19.

Contando com as outras três actividades específicas organizadas pelo IPM para promover a vacinação contra a Covid-19 no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), um total de cerca de 600 professores e alunos já receberam a vacinação.

De acordo com a professora Yeung, entrevistada na altura, enquanto se encontrava sob observação “de acordo com as instruções dos profissionais de saúde, após ter sido vacinada, todos nós temos de nos manter alerta contra a epidemia e devemos adoptar as medidas pessoais de prevenção epidemiológica”.

Um aluno, de apelido Chan, considera que a realização da vacinação no campus do IPM “concedeu facilidades aos alunos e, também por querer participar em intercâmbio académico no interior da China nas férias do Verão, decidiu inscrever-se e participar nesta vacinação para se proteger o si próprio e aos outros”.

Já a aluna de apelido Lam afirmou que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e efectivas, considerando ainda que a vacinação é uma forma para a prevenção contra os sintomas e problemas provocados pelo novo coronavírus, e “quando a maioria das pessoas duma comunidade for vacinada, pode atingir-se um certo nível de imunologia de grupo, diminuindo a propagação do novo topo de coronavírus”.