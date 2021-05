SJM Holdings conclui emissão de obrigações

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A SJM Holdings anunciou ontem que, na passada quinta-feira, a sua subsidiária Champion Moments Limited emitiu títulos no mercado obrigacionista nos montantes de 1,25 milhões de dólares de Hong Kong e ainda 300 milhões de patacas através da SJM. Os títulos têm uma taxa de juro de 3,9% e vencem no final de 2026. Segundo um comunicado divulgado ontem pela SJM, esta dupla emissão foi liderada pelo Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited, Bank of China Limited, Sucursal de Macau, e BNP Paribas como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e pelo Banco Nacional Ultramarino, S.A., Bank of Communications Co., Ltd. Sucursal de Macau, China Construction Bank Corporation Sucursal de Macau e The Bank of East Asia, Limited, como Joint Bookrunners. As receitas serão usadas para cobrir a dívida existente do grupo SJM.

O comunicado cita Benjamin Toh, director financeiro da SJM Holdings, que afirmou: “Estamos muito satisfeitos com o resultado deste financiamento, que nos permitiu explorar o mercado de investidores profissionais locais enquanto angariávamos fundos em condições atractivas”. Daisy Ho, presidente executiva da SJM, afirmou: “O sucesso da nossa emissão pioneira demonstra que as empresas não financeiras com operações em Macau podem levantar notas e obrigações no mercado de Macau. Estamos muito gratos pelo empenho das autoridades de Macau neste novo mercado financeiro, e temos o prazer de apoiar o seu papel no desenvolvimento do moderno sistema financeiro de Macau e na diversificação moderada da economia”.