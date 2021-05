Semana de Macau em Jiangsu termina hoje com promessas de cooperação entre as duas cidades

FOTOGRAFIA: DST

Termina hoje a Semana de Macau em Jiangsu. A iniciativa nesta região do interior da China teve como objectivo apresentar Macau como uma cidade segura. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, esteve em Jiangsu e prometeu uma “estreita e ampla cooperação” entre as duas cidades no âmbito do turismo e comércio.

Começou na sexta-feira e decorre até hoje a Semana de Macau em Jiangsu. Na rua pedonal do Templo de Confúcio, na cidade de Nanjing, foram colocados expositores sobre Macau, espectáculos, jogos e outros elementos característicos. O principal objectivo da iniciativa é apresentar Macau como uma cidade saudável e segura, que os turistas do continente podem visitar.

Na cerimónia de inauguração da Semana de Macau, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, deu destaque aos esforços de Macau para que os turistas do interior da China regressem, após a pandemia. Citado por um comunicado da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) divulgado ontem, o secretário assinalou: “Na sequência da retoma da emissão de documentos de viagem turísticos a residentes de todo o interior da China para deslocação a Macau, a partir de Setembro do ano passado, o Governo da RAEM tem aproveitado desde então a oportunidade para promover activamente o turismo através de vários canais online e offline, divulgando no mercado do interior da China a imagem de Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar, e lançando benefícios de consumo turístico”.

Esta é a terceira Semana de Macau em cidades do interior da China, depois de Pequim e Hangzhou. Na cerimónia de inauguração do evento, Lei Wai Nong destacou Jiangsu, dizendo que tanto a província como Macau “são importantes nós na iniciativa nacional ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e fazem parte da ‘Aliança de Promoção Turística da Rota da Seda Marítima da China’”, o que, segundo o secretário, “evidencia perspectivas para uma estreita e ampla cooperação entre os dois lados nos domínios do turismo, do comércio e outras áreas”.

Hui Jianlin, vice-governador do Governo Popular da Província de Jiangsu, indicou que “Jiangsu e Macau têm mantido, ao longo dos anos, uma boa relação de cooperação, tendo obtido resultados frutíferos nas áreas das trocas de visitas de alto nível, investimento e comércio, e no intercâmbio humano e cultural”. Na opinião de Hui Jianlin, as iniciativas da Semana de Macau em Jiangsu e Semana de Jiangsu em Macau “têm iniciado um processo invulgar de cooperação e intercâmbio entre Jiangsu e Macau”. Esta iniciativa é vista pelo responsável de Jiangsu como “mais um marco importante no intercâmbio entre Jiangsu e Macau”.

O responsável de Jiangsu disse ainda que Macau pode ajudar a província a entrar no mercado dos países de língua portuguesa. Lei Wai Nong respondeu que Macau vai procurar desempenhar “com ainda mais veemência” o seu papel de plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Já Hu Wanjin, vice-governador do Governo Popular do Município de Nanjing, notou que os residentes da cidade vão poder conhecer melhor “a riqueza de Macau enquanto centro mundial de turismo e lazer”. Ao mesmo tempo, “permite aos governos de Nanjing e Macau dar mais um passo para aprofundar o intercâmbio, e ajuda no aprofundamento da cooperação em diversas áreas, incluindo o comércio e o turismo, e alcançando benefícios e ganhos mútuos para Nanjing e Macau”, acrescentou Hu Wanjin.

A.V.