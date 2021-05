Registado 50.º caso de Covid-19 em Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Foi diagnosticado ontem o 50.º caso confirmado de infecção por Covid-19 em Macau. O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitiu, durante a tarde de ontem, um comunicado em que explica que o caso foi detectado num homem do Nepal que estava no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane. O nepalês, de 31 anos, tinha partido de Kathmandu, no Nepal, no dia 24 de Abril. Antes de entrar em Macau, o homem tinha feito o teste de ácido nucleico que tinha dado negativo. No dia 25 de Abril, já depois de ter entrado no território, foi submetido a um novo teste de ácido nucleico que também deu negativo. Porém, o homem foi também submetido a um teste de anticorpos e este deu positivo. O homem foi encaminhado para observação médica no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane, uma vez que, segundo os Serviços de Saúde, havia risco de haver uma recaída. O nepalês realizou testes de ácido nucleico nos dias 28 de Abril, 2 e 9 de Maio, tendo todos dado resultado negativo. Porém, foi realizado um teste de ácido nucleico no dia 16 de Maio que deu positivo e as autoridades de saúde consideraram como um caso de recaída assintomática importado. Assim, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus recorda que “há um risco elevado de surgir um surto de uma variante altamente contagiosa, com elevado risco de infecção”. Por esta razão, de modo a reduzir o risco para a saúde pública, “todos os residentes que regressem a Macau, provenientes do exterior, além da realização do teste de ácido nucleico são submetidos a testes de anticorpo da Covid-19 para determinar o seu real estado clínico”, explicam as autoridades de saúde, acrescentando que, com isto, “evita-se que estes indivíduos, após saída de observação médica em isolamento, possam pôr em perigo as suas famílias e a comunidade”.