Novo Macau diz que Governo não deve impedir que funcionários públicos subscrevam candidaturas à AL

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Associação Novo Macau apelou ontem a que o Governo defenda de forma clara a possibilidade de os funcionários públicos subscreverem pedidos de constituição de candidaturas às eleições legislativas que se vão realizar em Setembro. “O Governo não deve impedir o exercício dos direitos legítimos” dos funcionários públicos, afirmam os democratas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Com o aproximar da data das eleições legislativas e com o início da fase de recolha de subscrições de pedidos de constituição de candidaturas, a Associação Novo Macau pede que o Governo esclareça os funcionários públicos sobre se estes podem ou não subscrever as listas.

Num comunicado divulgado ontem, os democratas lembram que a questão tem causado controvérsia entre Governo e funcionários públicos, uma vez que há decisões opostas e a Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) ainda não esclareceu, “impedindo-os de exercer livremente os seus direitos de subscrição, como é habitual”.

A Novo Macau sublinhou que a CAEAL emitiu até diferentes opiniões sobre o tema. Inicialmente, o organismo indicou que os funcionários públicos tinham o direito de subscrever as candidaturas enquanto não estivessem a desempenhar as suas funções. Porém, mais tarde referiu que os funcionários das forças policiais não o podiam fazer.

A lei eleitoral prevê que os funcionários públicos tenham neutralidade política no exercício das suas funções. “No entanto, não existe qualquer proibição de os funcionários públicos exercerem os seus direitos de subscrição de candidaturas durante o seu tempo livre. Por isso, a interpretação da CAEAL é altamente questionável”, aponta a Novo Macau, associação da qual o deputado Sulu Sou é vice-presidente.

A associação pró-democracia defende que “quando os funcionários públicos deixam o seu trabalho, tiram os seus uniformes, e já não desempenham as suas funções, voltam a ser cidadãos”. Assim, “devem gozar de plenos direitos políticos, incluindo o direito e obrigação de participar activamente em eleições democráticas, e apoiar os seus candidatos ou grupos favoritos”. “O Governo não deve impedir o exercício dos direitos legítimos”, afirma a associação.

Os democratas dizem que a CAEAL foi vaga nas suas respostas, “fazendo com que muitos funcionários públicos que desejem nomear ou tenham nomeado se preocupem de que serão punidos ou de que tenham violado a lei”, e acrescentam que a “interpretação excessiva” do princípio da “neutralidade política” é “prejudicial para a promoção de eleições justas e democráticas”.

Por isso, a Novo Macau pede ao Governo que envie cartas a todos os funcionários públicos para clarificar que eles têm o direito de subscrever candidaturas e, além disso, as forças de segurança devem explicar que não vão impor acções disciplinares aos funcionários que tenham nomeado um candidato.

Por outro lado, a associação diz que o Governo deve seguir a lei eleitoral e assegurar-se de que os funcionários públicos e o público não são coagidos por terceiros a não assinarem formulários de subscrição de nomeações ou a não participarem em actividades eleitorais.

As eleições para a Assembleia Legislativa (AL) vão realizar-se no dia 12 de Setembro e, segundo a lei eleitoral, para constituir uma candidatura são precisas entre 300 a 500 assinaturas de cidadãos com capacidade de votar e serem eleitos.