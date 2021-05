‘Esboços da China’, um concerto com a virtuosa da guitarra clássica Yang Xuefei

A guitarrista clássica chinesa Yang Xuefei estará de volta a Macau no final de Junho para um concerto no Centro Cultural de Macau, intitulado “Esboços da China”. Estarão também presentes em palco Lu Yiwen no Erhu e Sun Ying na Pipa, ambas artistas em ascensão no continente. O concerto promete uma experiência onde a “excelência” das técnicas da guitarra clássica de Yuan Xuefei serão mostradas, com o acompanhamento dos instrumentos ancestrais da China: o Erhu e a Pipa. Os bilhetes já se encontram à venda.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

O Centro Cultural de Macau vai trazer ao seu palco a guitarrista e pioneira musical Yang Xuefei para um concerto no dia 30 de Junho, no Grande Auditório do CCM. A guitarrista vai apresentar “Esboços da China”, uma “viagem emotiva pela música chinesa e europeia”. A veterana nascida em Pequim vai ser acompanhada pela mestre do Erhu, Lu Yiwen e pela jovem tocadora de Pipa Sun Ying.

De acordo com o comunicado de imprensa do CCM, Yang Xuefei pretende levar o público de volta à dinastia Han e até à era moderna com interpretações de temas do folclore chinês e composições latinas, para além de peças mais conhecidas ao público, como ‘Nuvens de Prata Perseguindo a Lua’ e ‘Três Variações de Cerejeiras em Flor’. Segundo o comunicado, “o público também viajará pelas texturas de inspiração flamenca”, inclusivamente através de trabalhos de Paco Peña e Juan Martín.

A guitarrista, que ganhou notoriedade durante o Festival Internacional de Guitarra apenas com 10 anos, acabou por dar o seu primeiro recital e concerto no Centro Nacional de Artes performativas de Pequim. Yang Xuefei é uma das poucas guitarristas clássicas a assinar pelas grandes editoras internacionais, tendo já sido convidada a tocar com orquestras mundiais de topo em mais de 50 países de quase todos os continentes.

Yang Xuefei já tocou em várias salas internacionais, como a do Royal Albert Hall, de Londres, a da Konzerthaus, de Viena, e a do Lincoln Centre, de Nova Iorque. A artista musical regressa agora a Macau, desta vez para dar um espectáculo “de grande destreza e fluidez musical”, lê-se na nota de imprensa.

Também programada para o Centro Cultural de Macau está uma tertúlia pré-espectáculo, de entrada livre, a começar uma hora antes do início do concerto, com um orador especializado no tema, onde vão ser partilhados pormenores sobre o percurso e repertório de Xuefei, fazendo uma introdução a diversas culturas e épocas musicais. Esta sessão será moderada em cantonense.

Devido à actual situação epidémica, o público deverá usar máscara, apresentar um código de saúde válido e sujeitar-se à medição de temperatura corporal. O concerto, que começará às 20h, tem já os bilhetes à venda.