Desde o início do ano, foram instaurados 243 processos a patrões que não pagaram aos trabalhadores

Desde 2018 até Abril deste ano, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) instaurou um total de 2.408 processos relativos a salários em dívida. Depois de o número ter caído em 2020, este ano o número de patrões que não pagam aos seus trabalhadores parece estar a crescer novamente.

Entre o início de 2018 e Abril de 2021, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) instaurou, no total, 2.408 processos referentes a remunerações em dívida. Segundo dados oficiais da DSAL enviados ao PONTO FINAL, em 2018 foram instaurados 753 processos, o que significa uma média mensal de quase 63 casos. No ano seguinte, a média mensal subiu para os 66 casos, com um total de 795 processos em 2019. Em 2020, ano de pandemia, o número de processos instaurados pela DSAL caiu para 616, ou seja, 51 casos por mês. Já entre Janeiro e Abril de 2021, o número é de 243, ou seja, a média mensal deste tipo de processos aumentou para os 60.

De entre a totalidade dos 2.408 processos instaurados desde 2018, até Abril de 2021 a DSAL concluiu a investigação de 2.171. Destes, 1.978 foram tratados e resolvidos pela DSAL, enquanto que 193 processos relativos a salários em dívida ainda necessitam de ser submetidos a órgãos judiciais para julgamento. Há ainda 237 processos que ainda estão em fase de investigação.

Recorde-se que, de acordo com a lei das relações laborais, a remuneração de base deve ser paga no prazo de nove dias úteis, a contar da data do vencimento da obrigação. Os patrões que infringirem esta disposição podem ser punidos com multas entre as 20 mil e as 50 mil patacas por cada trabalhador em relação ao qual se verifique esta infracção, alerta a DSAL. A DSAL indicou ainda que, quando se trata de conflitos legais, o organismo procede à investigação e à infracção, caso se comprovem as infracções.

No final de Abril, a deputada Ella Lei levou o tema à Assembleia Legislativa (AL). Numa intervenção antes da ordem do dia, Ella Lei pediu um aperfeiçoamento da legislação laboral para proteger os trabalhadores que têm salários em atraso. Segundo a deputada, “devido à insuficiência da legislação e dos mecanismos vigentes, os trabalhadores deparam-se com muitas dificuldades na reivindicação dos salários em atraso e algumas empresas até se aproveitam das lacunas para atrasar continuadamente o pagamento dos salários”.

A deputada indicou mesmo que depois de os trabalhadores saírem do serviço em causa, continuam sem conseguir reaver as quantias em dívida e “muitos empregadores sem escrúpulos recusam-se propositadamente a colaborar, e mesmo quando têm dinheiro, pagam a conta-gotas ou adiam o pagamento até ao último momento”. Assim, a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pediu que o Governo agravasse as multas aos patrões que não pagam aos trabalhadores.