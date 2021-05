Clássico de Hollywood sobre Macau em projecção na Fundação Rui Cunha

O terceiro da série de nove filmes relacionados a Macau, no âmbito da iniciativa ‘Macau no Cinema’, vai ser exibido amanhã. O filme em questão, ‘Macao’, é uma produção de Hollywood, de 1952, com várias estrelas de cinema norte americanas, entre elas Jane Russel e Robert Mitchum que protagonizam um romance passado em tempos coloniais. Maxim Bessmertny vai estar presente no evento, fazendo uma apresentação do filme aos presentes. Ao PONTO FINAL, o cineasta disse que faltam incentivos para que a indústria cinematográfica cresça devidamente em Macau.

A Fundação Rui Cunha vai apresentar amanhã o terceiro de uma série de nove filmes da série ‘Macau no Cinema’. Desta vez, foi escolhido o clássico do cinema de Hollywood ‘Macao’, da realização de Josef Von Sternberg em 1952 e com protagonistas conceituados como Jane Russell e Robert Mitchum. O filme noir, visualmente dramático e sensual, mostra a química na tela dos dois protagonistas, seguindo um guião que mostra uma história envolvida num jogo de subterfúgio nas casas de jogo ilegais, hotéis, ruas e docas da então colonia portuguesa.

Convidado para fazer uma apresentação no fim do filme estará o realizador, argumentista e produtor Maxim Bessmertny, que falou um pouco ao PONTO FINAL acerca da projecção deste icónico filme de Macau. “Esta é uma história histórica, porque é um dos primeiros filmes sobre Macau”, começou por explicar o cineasta russo sediado em Macau. “Houve mais um antes deste, que foi o ‘L’Enfer du Jeu’ de 1942. O filme que vai ser projectado fala um pouco sobre romance e é um pouco semelhante ao Casablanca nesses termos”,

O realizador da curta metragem de 2020 ‘Dirty Laundry’ conta que, naquela altura, Jane Russell e Robert Mitchum eram já grandes estrelas de Hollywood do cinema noir e acabaram por ser as escolhas óbvias para o realizador do filme. “O cinema sempre se vendeu por estrelas e hoje continua também a ser assim”, relembra Bessmertny.

O filme, que não foi filmado em Macau, mas nos estúdios de Hollywood, mostra certas imagens potencialmente reais da paisagem do território. “Os shots do Porto Interior são capazes de terem sido filmados cá e pouco mais, porém, tenho a certeza que as partes com a encenação dos actores foram todas feitas no conforto de um estúdio nos Estados Unidos”, apontou.

Quanto à origem da história do filme, o realizador a viver em Macau explica que desconhece de qualquer livro de onde a ideia do filme possa ter sido tirada. “Acho que o filme foi baseado em alguns artigos ou peças escritas pelo New York Times naquela altura, e pelos artigos dos jornais, porque Macau já tinha um pouco de fama durante a guerra, por ser um género de ‘Casablanca’, e o pessoal da indústria cinematográfica ficou seguramente intrigada por isso”.

Numa altura em que a rivalidade dos Estados Unidos com a China começou a intensificar-se, juntamente com a diplomacia e ambas economias cada vez mais entrelaçadas, Hollywood participava também com o papel de meio de propaganda de ideias de exaltamento americano, com este filme a não ser excepção. “É sempre interessante pensar sobre isso e é bem provável que possa ter havido uma situação de propaganda, pois já havia a grande fama de Macau ser um mundo de casinos com a intriga de todo o submundo que isso gerava”, explica.

“Naquela altura de quando o filme foi rodado, o território era ainda mais conhecido por ser um ‘backwater’, ou uma cidade estagnada onde nada acontece, ao oposto de Hong Kong, que era uma exaltante colónia inglesa que usa Macau mais como um ‘resort’ ou um Monte Carlo do leste”, aponta Bessmertny. “Ao mesmo tempo, mostra também a parte escura do submundo e do ópio, mercado que a América queria parar, tal como o seu desenvolvimento, a todo o custo. E é nisso que o filme se foca, pois Macau atrasou um pouco relativamente ao resto da China, e com certeza que os americanos quiseram influenciar nesse aspecto também, com o filme”, assinala o realizador.

Falta de investimento

Questionado acerca do que impede Macau de ter mais filmes produzidos e feitos no território, o cineasta aponta que poderia haver mais interesse de variados lados. “Acho que os investidores têm de ser convencidos que é possível fazer filmes, com histórias interessantes, atraindo bons actores, bons argumentistas, bom talento, e, ao mesmo tempo, serem comercializados para o mercado internacional”, considera Bessmertny. “Isso é sempre o mais importante, que a oportunidade de promoção de um filme seja clara, senão, não vão estar interessados em investir”, reitera.

“Temos de entrar numa estratégia de sermos veículos da promoção cultural do território, com o foco de espalhar mais um pouco da história de Macau, que apesar de ser muito complicada, é muito interessante e complexa, com várias intrigas e conquistas”, considera o realizador. “A história de Macau é especial dessa forma e deve ser olhada assim dessa maneira, e sem dúvidas que o cinema tem de ser parte desse olhar”, sublinha. “Outra maneira de impulsionar o cinema é através de incentivos do Governo, como se faz em Portugal, por exemplo, que faz um rebate das taxas de filmagens se um filme quiser ser rodado no país. Isso é um bom exemplo do que podia acontecer aqui em Macau, porque com incentivos financeiros começa-se sempre a crescer”, disse o cineasta, que não tem dúvidas que em Macau “talentos não faltam”.

O filme é falado em inglês, com legendas em inglês. A sessão começa às 18h30, com entrada livre (sujeita à limitação de lugares). É interdita a entrada a menores de 13 anos.