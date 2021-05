BNU apresenta lucro de 109,4 milhões de patacas no primeiro trimestre deste ano

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O resultado positivo surge depois de um ano para esquecer em que a instituição bancária teve, ainda assim, um lucro de 420,3 milhões de patacas, uma perda de 33% em relação a 2019. Taxas de juro baixas preocupam Carlos Cid Álvares, presidente-executivo do banco.

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) começou este ano com o pé direito. A instituição bancária, emissora de moeda em Macau juntamente com o Banco da China, apresentou, na passada sexta-feira, um resultado líquido positivo de 109,4 milhões de patacas.

Por comparação com Março de 2020, os resultados foram inevitavelmente afectados pela redução das taxas de juro por comparação com os níveis que vigoraram durante grande parte do primeiro trimestre de 2020.

Com efeito, e não obstante o dinamismo evidenciado pelo crescimento do crédito a clientes (+7,8% por comparação com Março de 2020) que em termos brutos atingiu o valor de 26.960,3 milhões de patacas, a descida generalizada das taxas de juro afectou negativamente a margem financeira que diminuiu em 42,4 milhões de patacas (-19.4%). “Taxas de juro baixas durante muito tempo não são boas para o sistema financeiro, porque afectam a margem financeira”, explicou ao PONTO FINAL, o presidente-executivo do BNU, Carlos Cid Álvares.

Os outros proveitos líquidos que não margem financeira, aumentaram em 8,4 milhões de patacas (+23,9%) e os custos de estrutura reduziram ligeiramente (-1,2%). Consequentemente, o resultado líquido registou uma redução de 28,7 milhões de patacas (20,8%).

“Há uma recuperação das comissões fruto de alguma recuperação da actividade, o que é positivo e dá sinais de recuperação. O crescimento do crédito também é positivo, bem como o crescimento dos depósitos de particulares. Os custos estão controlados, o que é positivo”, notou Carlos Cid Álvares.

O BNU continua a apresentar uma grande solidez com um rácio de solvabilidade de 20,5%.

O presidente-executivo do banco, pertencente ao grupo Caixa Geral de Depósitos, constata que a pandemia tem sido madrasta para todos, inclusive para o negócio da banca, mas tem esperança no futuro. “Os efeitos negativos da pandemia têm sido amortecidos pelas ajudas do Governo, que vai continuar a apoiar a população e as PMEs”, afirmou.

Para Carlos Cid Álvares, ainda assim, a economia “continua muito ancorada no jogo apesar dos esforços para a diversificação e, portanto, a maior ou menor entrada de mainlanders terá uma grande influência na recuperação do jogo e no crescimento económico”.

O responsável máximo do banco também relembra que o panorama traçado para Macau tem sido positivo e revelador. “O rating AA da RAEM renovado recentemente pela Fitch faz antever que a recuperação económica estará para acontecer de forma mais sustentada”.

Vacinação já

E não esquece que a população tem uma palavra a dizer na recuperação económica do território, vacinando-se contra a Covid-19. “A aceleração do processo de vacinação da população de Macau poderá ser um factor importante para que as fronteiras possam ser abertas de forma mais abrangente, acelerando a recuperação de todos os sectores, nomeadamente a do pequeno comércio que tem sofrido mais com a pandemia”.

O BNU registou em 2020 lucros de 420,3 milhões de patacas, uma perda de 33% se compararmos com 2019, quando o banco contabilizou ganhos de 634,4 milhões de patacas. A queda, naturalmente, deveu-se à pandemia de Covid-19 que assola o mundo e quem tem deixado os mercados em suspenso em diversas partes do mundo. Macau também acabou por sofrer com isso.

As comissões líquidas decaíram também, que especifica aquelas associadas aos cartões de crédito “pela diminuição considerável do número de visitantes em Macau e do número e volume de transacções”. “A diminuição do volume de transacções em moeda estrangeira afectou também negativamente os proveitos em operações cambiais. Os custos de estrutura mantiveram-se estáveis”, afirmou ainda o banco no seu relatório anual, publicado em Fevereiro deste ano.

O Banco, tendo em conta o clima recessivo de Macau e não obstante o decréscimo do rácio de incumprimento de crédito (crédito vencido há mais de 90 dias sobre o total de crédito) que diminuiu para 1,05% (em 2019 foi de 1,42%), reforçou as provisões específicas para alguns créditos de forma a acautelar evoluções futuras eventualmente desfavoráveis, pode ler-se no comunicado de imprensa divulgado na altura.

Aberta conta Solidariedade Timor-Leste no BNU

O Banco Nacional Ultramarino (BNU), em conjunto com o Delegado de Timor-Leste do Fórum de Macau, Danilo Afonso-Henriques, e com Associação de Amizade Macau-Timor, procedeu à abertura de uma conta para angariação de fundos com o objectivo de apoiar as comunidades atingidas pelas cheias de Abril, em Laclubar, Município de Manatuto. Esta campanha de angariação pretende ajudar 345 famílias distribuídas por seis aldeias, que viram as suas casas destruídas pelas cheias. Os fundos serão remetidos para a Fundação Ordem Hospitaleira São João de Deus – Missão em Laclubar – com voluntários no terreno, que estão a prestar assistência humanitária urgente a estas comunidades através da distribuição de alimentos e outros bens essenciais. As doações podem ser feitas para a conta 9017515214 até ao dia 20 de Maio.